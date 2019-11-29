Рабочие Горьковского автозавода проведут международный автопробег #SaveGAZ

Команда работников Горьковского автозавода проедет свыше четырёх тысяч километров из Нижнего Новгорода в Германию в рамках международного автопробега #SaveGAZ. Цель пробега, организованного рабочим советом ГАЗа, — привлечение внимания международной общественности к проблеме негативного влияния санкций на положение трудовых коллективов предприятий автомобильной отрасли.

Сегодня в Нижнем Новгороде стартовал автопробег #SaveGAZ. Представители Рабочего совета и профсоюза ГАЗа проедут свыше четырёх тысяч километров на автомобилях "Газель NEXT" через Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию. Пробег финиширует в немецком городе Дюрене, где с 9 по 11 декабря будет проходить заседание автомобильного комитета Глобального рабочего союза IndustriAll. На заседании председатель профсоюзного комитета ГАЗа Сергей Солодов обсудит с представителями автомобильных профсоюзов разных стран проблему влияния санкций на автомобильную и смежные отрасли.

Напомним, ГАЗ попал под американские санкции в апреле 2018 года. За этот период Минфин США объявлял ряд отсрочек по вступлению санкций в силу, очередной дедлайн перенесён на 31 марта 2020 года. Рабочие ГАЗа считают сложившуюся ситуацию тупиковой.

Председатель профсоюзного комитета ГАЗа Сергей Солодов отметил, что из-за несправедливого и необоснованного решения включить ГАЗ в санкционный список у заводов нет перспектив. Из-за действий Минфина США заводы не могут развиваться, а многие международные проекты уже остановлены, возникают серьёзные финансовые трудности.

— Если Министерство финансов США не снимет санкции с ГАЗа, наши заводы могут закрыться за одну ночь. Наши рабочие живут в неопределённости, не зная, будет ли у них работа и смогут ли они завтра прокормить детей. Санкции — это угроза для 40 тысяч рабочих наших предприятий и для 400 тысяч работников смежных заводов и их семей, — говорит Сергей Солодов.

При этом у завода и американских, а также европейских промышленных компаний есть богатый опыт совместной работы. В 1932 году завод был построен в сотрудничестве с американским промышленником Генри Фордом. В новейшей истории ГАЗ работал с американскими компаниями General Motors и Chrysler, были организованы новые производства в рамках совместных проектов с европейскими компаниями Daimler и Volkswagen.

Председатель Рабочего совета "Группы ГАЗ" Евгений Морозов отмечает, что санкции Минфина США вредят всей глобальной автомобильной отрасли.

— Все наши европейские автомобильные партнёры и поставщики хотят работать с нами, но не могут планировать проекты сотрудничества с нашими заводами из-за санкций. Никакие политические разногласия не должны разрушать экономические связи и ставить судьбы сотен тысяч людей под удар, — говорит Морозов.

Чтобы спасти завод, рабочие ГАЗа готовы стучаться во все двери. В этом году они провели митинги у Посольства США и у резиденции посла США в Москве с призывом к американскому правительству отменить санкции, направленные на рабочих ГАЗа.

С апреля 2019 года в социальных сетях разворачивается флешмоб #SaveGAZ, к которому присоединяются все, кому не безразлична судьба предприятия. Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ уже обращался в глобальный рабочий союз IndustriAll с поддержкой газовцев.

В мае 2019 года в поддержку коллектива завода на производственной площадке ГАЗа прошёл концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, а молодёжь Ярославского моторного завода "Группы ГАЗ" записала рэп против американских санкций.