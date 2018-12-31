"Минута тишины". Спасатели ищут живых и мёртвых под руинами дома в Магнитогорске

Пока следователи выясняют причины взрыва бытового газа, который разнёс весь подъезд в доме на улице Карла Маркса, спецслужбы ищут лжегазовщиков, которые обманом получали разрешение на вмешательство в газовые коммуникации.

Бригады спасателей продолжают поиски пострадавших в руинах дома в Магнитогорске в Челябинской области, где рано утром 31 декабря прогремел мощный взрыв. Следователи пока склоняются к версии взрыва бытового газа. Погибли семь человек, судьба ещё 31 остаётся неизвестной. Следователи тем временем проверяют работу управляющей компании и местных газовщиков, которые обслуживали этот дом.

В новогоднюю ночь температура в Магнитогорске опустилась до –22 градусов, однако спасатели не останавливают работу около дома 164 на улице Карла Маркса, потому что дорога каждая минута. На месте трагедии общая группировка людей, участвующих в ликвидации последствий взрыва, составляет около 1,5 тысячи человек. Они подтянули к дому тепловые пушки, специальные прожекторы. На руинах рухнувшего подъезда работают спасатели с собаками, которые натасканы на поиск людей. Время от времени спасатели останавливают все работы и проводят "минуты тишины", чтобы прочесать руины и услышать звуки.

Главное управление МЧС России по Челябинской области распространило список жильцов дома в Магнитогорске, с которыми экстренные службы не могут связаться. В спасательном ведомстве убедительно просят выйти на связь указанных в списке людей при первой же возможности. В таблице 35 человек, включая восемь детей.

Президент России Владимир Путин прилетел в Магнитогорск, вместе с главой Минздрава Вероникой Скворцовой навестил в больнице пострадавших, встретился в руководством города и области. Президент выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что власти сделают всё, чтобы помочь всем пострадавшим и поддержать их.

— Прежде всего хочу выразить слова соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что сделаем всё, чтобы им помочь и поддержать, — сказал глава государства на оперативном совещании на месте ЧП.

Президент призвал всех жителей страны почтить память погибших.

— Хочу обратиться к нашим гражданам. Это в характере нашего народа, несмотря на праздник, нужно вспомнить погибших и пострадавших, отметить это про себя в душе, — отметил Владимир Путин.

Вечером в восемь подъездов пострадавшего от взрыва газа дома начали подавать электричество. Восстановление электроснабжения в десятиэтажке происходит поэтапно, здание по-прежнему отключено от сети газоснабжения. Об этом рассказал представитель МЧС РФ на месте происшествия.

— С первого по четвёртый и с девятого по двенадцатый подъезды полностью подключены к электричеству, — уточнил он.

Следователи в свою очередь отрабатывают все версии трагедии, однако главной остаётся взрыв бытового газа в одной из квартир седьмого подъезда.

Дом № 164 на улице Карла Маркса был построен в 1973 году. В нём 10 этажей, 12 подъездов и 623 квартиры. Дом не признан аварийным, подключён к центральному газоснабжению. Капитальный ремонт коммуникаций, лифтов, помещений, подъездов запланированы в период с 2028 по 2040 год.

Уже выяснилось, что в этом доме недавно проводились работы по опрессовке сетей отопления и замене сети газоснабжения, однако перепланировок в подъездах, в том числе и в злополучном седьмом, не проводилось. Такие данные получены у Министерства строительства. Пока известно, что в 2018 году сеть газоснабжения менялась только по внешней стороне дома, проводилась частичная замена трубопровода холодного и горячего водоснабжения, восстанавливалась теплоизоляция.

По данным Минстроя, перепланировки газового оборудования в доме были только в первом и втором подъездах, но они были согласованы и оформлены как полагается. Следователи не исключают, что в седьмом подъезде кто-то из жильцов проводил перепланировку газового оборудования нелегально.

Оперативники провели обыски в газовой компании. По предварительным данным, дом обслуживала "дочка" корпорации "Газпром" — Магнитогорский филиал АО "Газпром газораспределение Челябинск". Следователи выяснят, как часто инспекторы проверяли состояние газового оборудования в домах, в том числе и на улице Карла Маркса, как реагировали на обращения и жалобы жильцов.

У следователей есть ещё одна версия. Проверяется информация о том, что незадолго до взрыва по дому ходили "газовщики". Это девушки и юноши, которые говорили, что они якобы работают в городской газовой службе инспекторами, и предлагали жильцам установить газовые счётчики и поменять подводку к плитам. На самом деле это представители коммерческих фирм, которые таким образом обманывают доверчивых жильцов и зарабатывают на установке счётчиков и замене газовых коммуникаций. Не исключено, что именно они с нарушениями подключили газовую плиту в одной из квартир седьмого подъезда.

О таких случаях сообщает челябинское издание "74.ру": местная жительница Арина Макарова рассказала в соцсетях, что пару дней назад в этом доме ходили и меняли шланги.

— Наш крик ранее не был услышан, и, как следствие, такое горе, такая трагедия! Не думаю, что это суицид или кто-то грелся газом. Пожалуйста, соответствующие службы, проведите проверки во всех домах, где были эти мошенники! Страшно дома находиться, — пишет женщина.

О таком же случае пишет другой житель города.

— Я думаю, это из-за тех двух персонажей, которые месяца два ходят по городу и представляются газовщиками (мошенники). И меняют шланги нормальные на свои, за работу берут 1500 рублей, — предполагает Станислав Соколов.