Девушка плохо смывала макияж, что привело к появлению клещей прямо на ресницах

Если вам ещё нужны объяснения, почему смывать косметику перед сном действительно необходимо, то эта новость для вас.

Последнее время у Лю, девушки из китайской провинции Хубэй, глаза были постоянно раздражены. Кроме того, она заметила, что ресницы тоже начали выпадать. Терпеть эту ситуацию было невозможно, поэтому Лю обратилась к врачу.

Причины недуга оказались намного серьёзнее, чем она могла ожидать.

На ресницах специалисты обнаружили гнёзда клещей вида угревая железница. Причины их появления весьма банальны. Дело в том, что ни один день девушки не обходился без макияжа — того требовал рабочий дресс-код. Однако после трудового дня смыть косметику по-хорошему Лю, по-видимому, уже не могла.

Последствия не заставили себя долго ждать.

Из-за накопившейся омертвевшей кожи и грязи её глаза стали идеальной почвой для размножения клещей, сообщает AsiaOne.

Угревая железница обитает в коже человека. Она встречается почти у каждого и, как правило, безвредна. Тем не менее в большом количестве клещи могут привести к серьёзным последствиям. Например, к таким, с какими столкнулась Лю.

Пациентка ослепла на левый глаз из-за того, что постоянно принимала душ в линзах