Бузову обвинили в том, что она "перестала искать мужика" и решила стать им сама

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Бузову обвинили в том, что она "перестала искать мужика" и решила стать им сама

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Звезда "Дома 2" показала накачанный пресс, и её многомиллионной армии подписчиков это явно не понравилось.

Провал на шоу "Замуж за Бузову" Ольга решила компенсировать запуском нового шоу, которое, по всей видимости, предполагает более активные танцевальные номера. Напомним, что ранее Бузову ловили на "корявом плагиате" программы Ольги Серябкиной.

<p>Фото: instagram.com/buzova86/</p>

<p>Скрин: instagram.com/buzova86/</p>

Фото, на котором Бузова стоит на фоне кирпичной стены с задранной майкой, подписано так:

Я вообще не понимаю, спала ли я сегодня или пережидала время, чтобы поехать вновь репетировать. Пока всё тело болит от таких резких нагрузок, но есть и приятные моменты: вырисовывается красивый рельеф

Ольга Бузова

<p>Скрин: instagram.com/buzova86/</p>

Действительно, на животе у певицы присутствуют кубики, которые, впрочем, не оценили подписчики Бузовой в "Инстаграме". Большинство из тех, кто оставил негативный комментарий, сошлось во мнении, что для девушки такой пресс не нужен и что живот телеведущей больше похож на мужской.

<p>Скрин: instagram.com/buzova86/</p>

Оля, ты перестала искать мужика и решила стать им сама? Кейтлин Дженнер тебе в помощь!

savoi66

Финалиста шоу Бузовой, которого она сразу бросила, хотят избить другие участники

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