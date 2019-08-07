Глюкоза впервые высказалась о разводе, объяснив, почему сняла обручальное кольцо

Слухи о том, что брак 33-летней артистки вот-вот потерпит крах, не утихают уже не первую неделю. Певица долго держалась, но всё же решила прокомментировать ситуацию.

Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) замужем уже 15 лет. Но некоторые подумали, что их отношения всё же изжили себя. Пара перестала выкладывать совместные фото, а потом певица и вовсе появилась на публике без кольца. Однако сама артистка совсем не спешит подтверждать слухи и рассказала в интервью Super, что периодически не носит обручальное, потому что ей так удобнее.

Ну да, правда. Иногда я его [кольцо] снимаю, это зависит от ситуации. Иногда оно мне просто мешает Глюкоза

При этом разводиться с мужем Наталья не намерена. Хотя и отметила, что за время супружеской жизни у них, конечно, случались ссоры и недопонимания. Но заниматься выяснением того, кто распускает слухи про расторжение брака, певица не намерена.

Ну, бывает, конечно, что мы ссоримся. Всё-таки мы 15 лет в браке, разное было. С другой стороны, странно, если люди живут вместе и у них не бывает каких-то разногласий. Тем более и он, и я — достаточно сильные личности Глюкоза

Также Глюкоза выложила в "Инстаграме" ироничный ролик, где сообщает мужу по видеосвязи, что они, оказывается, разводятся. Супруги обсудили, как будут делить детей и животных, и в конце Наталья убежала за "имуществом", сбрасывая туфли с ног.

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