Глюкоза примерила образ русалки, выбрав для фото маленький чёрный купальник

33-летняя поп-певица отправилась на Бали по делам, но не могла упустить возможности сделать пару красивых кадров.

Глюкоза показала своим 2,2 млн подписчиков в "Инстаграме" фигуру в необычном чёрном купальнике, в котором позировала на пляже. К нему артистка добавила платье-сетку с бусинами и красную помаду, создав образ роковой блондинки. При этом она предпочла сравнить себя с мифическим персонажем: "Обожаю океан! В прошлой жизни я определённо была русалкой".

Но, несмотря на прогулки по пляжу, Наталья отметила, что приехала на сказочный остров вовсе не отдыхать: "И пусть эта поездка рабочая, но я успею всё". Что породило у поклонников вопросы о том, не ждать ли им в скором времени новый клип.

Впрочем, подписчики обратили внимание не только на это. Многие отметили, что Глюкоза в отличной форме, и поинтересовались, в чём секрет её стройности. Но часть поклонников возмутились таким способом привлечения внимания.

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