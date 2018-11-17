Гоген Солнцев показал, что его 63-летняя жена сделала с собственной дочерью

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Гоген Солнцев показал, что его 63-летняя жена сделала с собственной дочерью

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Шоумен Гоген Солнцев опубликовал послание дочери своей супруги Екатерины Терешкович. Напомним, что несколько дней назад пенсионерка избила дочь прямо на шоу Андрея Малахова.

Во время программы "Прямой эфир" выяснилось, что дочь Терешкович поддерживала шоумена во время исчезновения супруги. В итоге пожилая женщина приревновала Гогена Солнцева к собственной дочери и набросилась на неё с кулаками. И вот теперь Гоген Солнцев разместил обращение девушки на своей странице в Instagram.

Меня просит передать это Полина. Всем, кто переживает за неё. Это её сообщение: "Прошу передать, что я уже гораздо лучше. Синяки ещё есть. Ссадины тоже. Но хуже всего моему сердцу, которое обливается кровью, осознав что моя мать — ничтожество!"

Гоген Солнцев

<p>Фото © Instagram/solntcev</p>

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