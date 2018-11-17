Гоген Солнцев показал, что его 63-летняя жена сделала с собственной дочерью

Во время программы "Прямой эфир" выяснилось, что дочь Терешкович поддерживала шоумена во время исчезновения супруги. В итоге пожилая женщина приревновала Гогена Солнцева к собственной дочери и набросилась на неё с кулаками. И вот теперь Гоген Солнцев разместил обращение девушки на своей странице в Instagram.
Меня просит передать это Полина. Всем, кто переживает за неё. Это её сообщение: "Прошу передать, что я уже гораздо лучше. Синяки ещё есть. Ссадины тоже. Но хуже всего моему сердцу, которое обливается кровью, осознав что моя мать — ничтожество!"
Гоген Солнцев
Подписчики шоумена иронично отреагировали на продолжение затянувшейся мелодрамы.
Старушка сошла с ума. Но шоу смотреть интересно. Смешное
liudmil.gubanova
Цирк уехал... клоуны остались....
morozovanatalia005
Жена-пенсионерка Гогена Солнцева из ревности выбила зуб своей дочери — видео
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