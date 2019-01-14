"Сутки в постели". Солнцев рассказал о страстном воссоединении с 64-летней женой

Ранее стало известно, что Солнцев и Терешкович пытаются спасти брак и посещают психотерапевта. И, судя по последней записи в "Инстаграме" шоумена, усилия супругов увенчались успехом.
Нет ничего лучше, чем провести Старый новый год с любимым человеком. Провалялись сутки в постели. Теперь уже официально снова вместе
Гоген Солнцев
Гоген Солнцев сообщил, что все проблемы с женой остались в 2018 году и теперь они с оптимизмом смотрят в будущее. Впрочем, подписчики скептически отнеслись к словам знаменитости.
Неужели кто-то верит в этот цирк?
dashumovoy
Теперь осталось Катюхе бебика родить, и будет полный ажур...
dinaamir77
Впрочем, нашлись и те, кто поверил в искренность шоумена.
Я в восторге! Любовь — это жизнь!
rumiantsevamarina
Ранее Лайф сообщал, что скандальный роман Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович может быть обычной постановкой с целью пиара.
Лжец, лжица! Роман Гогена Солнцева и 63-летней пенсионерки оказался постановкой
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