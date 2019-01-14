"Сутки в постели". Солнцев рассказал о страстном воссоединении с 64-летней женой

Шоумен Гоген Солнцев сообщил, что воссоединился со своей 64-летней женой Екатериной Терешкович. В подтверждение мужчина выложил фото из постели, где, по его словам, провёл целые сутки.

Ранее стало известно, что Солнцев и Терешкович пытаются спасти брак и посещают психотерапевта. И, судя по последней записи в "Инстаграме" шоумена, усилия супругов увенчались успехом.

Нет ничего лучше, чем провести Старый новый год с любимым человеком. Провалялись сутки в постели. Теперь уже официально снова вместе Гоген Солнцев

Гоген Солнцев сообщил, что все проблемы с женой остались в 2018 году и теперь они с оптимизмом смотрят в будущее. Впрочем, подписчики скептически отнеслись к словам знаменитости.

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Впрочем, нашлись и те, кто поверил в искренность шоумена.

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Ранее Лайф сообщал, что скандальный роман Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович может быть обычной постановкой с целью пиара.

Лжец, лжица! Роман Гогена Солнцева и 63-летней пенсионерки оказался постановкой