"Шизоид с богатой фантазией". Психиатры оценили порнорассказы Родченкова

Обвинения Антидопингового агентства (WADA) в употреблении российскими спортсменами допинга строятся во многом на показаниях одного человека — экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. МОК же сегодня будет тоже выносить решение по участию России в Олимпиаде исходя из доклада WADA. Вот только можно ли доверять показаниям информатора? Насколько адекватен Родченков, который в свободное от работы время увлекался написанием эротических рассказов, Лайф спросил у психиатров.

По Сети разошлись порнорассказы, написанные экс-главой московской антидопинговой лаборатории, информатором WADA Григорием Родченковым. О его необычном хобби ранее рассказал глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов.

"Разве может быть адекватен Родченков, который размещает порнографические рассказы на популярном ресурсе под псевдонимом Виктор Конте?" — сказал Кравцов.

Автор с таким именем опубликовал три рассказа в жанре эротической прозы на портале proza.ru. Они называются "Эстонские сборы", "Пудель и мартини" и "Нефтеперерабатывающий завод" и датированы 2007 и 2011 годами. Вот некоторые цитаты:

"Я стащил с неё трусы и, не выпуская их из рук, разделся быстро сам. И лёг рядом, довольно резко запустив ей пальцы между ног. Там всё раскисло и горело, поэтому *** мой влетел туда без промаха и задержки, на всю глубину и с максимальной амплитудой".

"И вот через пару минут я уже наяриваю Татьяну изо всех сил, забыв обо всём…"

"Наталья устала и ткнулась всем телом в кровать. Я развернул её лицом и механически пошёл долбать, пока не накатила вторая волна. "Давай в меня, второй раз можно", — сказала она, и я перешёл на максимальную амплитуду, пока меня не пробила откуда-то через весь хребет тугая струя спермы".

По просьбе Лайфа психиатры ознакомились с этими произведениями.

— Очень натуралистично, практически у каждого по молодости что-то похожее было. Другое дело — ему бабы вряд ли давали, поэтому это в чистом виде фантазии, отражающие его чувство неполноценности, — сказал психиатр Андрей Березанцев. — Я имею в виду, что наверняка у автора были проблемы с этим делом, судя по продукции, которую мне пришлось прочитать.

По его словам, люди, у которых всё хорошо в сексуальной жизни, не будут так подробно описывать свои фантазии на бумаге — просто потому, что могут их воплотить.

— Видимо, с противоположным полом проблемы имелись. И проблемы на личностном уровне, — сказал психиатр. — Можно предположить, что автор шизоид, всё держит в себе, у него богатая фантазия. Внешне он, может быть, наоборот, малоэмоциональный и зажатый. А в фантазиях он реализует то, что в жизни не удаётся.

Шизоид — это личностная особенность, которая предполагает внешнюю замкнутость и скованность в социальных отношениях, пояснил Андрей Березанцев. При этом воображаемые события "проживаются гораздо более ярко, чем моменты настоящей жизни".

То есть у шизоида не обязательно есть расстройство — хотя, по словам врача, "нет чётких границ между нормой и патологией".

— Так любовные похождения может описать 15-летний подросток, — сказал психиатр, сексолог Владимир Файнзильберг. — Стремление написать такие рассказики говорит о том, что у человека все эти фантазии на уровне мечтаний, то есть это нереализованная сексуальность подростка.

Если автор действительно Родченков, он выпустил рассказы, когда ему было 49–53 года (сейчас ему 59 лет).

Владимир Файнзильберг также отметил "проблемы во взаимоотношениях с противоположным полом".

— Об этом как раз говорят темы этих рассказиков и попытка представить себя в них как мужчину, которому никто не может отказать, — сказал эксперт. — Автор представляет себя таким супермачо. Эти произведения много говорят о нём как о личности, как о мужчине, как о человеке интеллектуальном со знаком минус.

Врач добавил, что из-за таких проблем у человека может возникнуть желание "любым путём лидировать, выдвинуться, стать известным".

Как ранее писал Лайф, о том, что Родченков распространял эротические рассказы собственного сочинения, заявляла и чемпионка Олимпиады 2006 года — замглавы Комитета ГД по международным делам Светлана Журова.

Кстати, Виктор Конте — реальная личность, бывший директор американской антидопинговой лаборатории BALCO. Конте неоднократно заявлял, что подавляющее большинство спортсменов в мире используют допинг.

Как сообщалось, в 2011–2012 годах Родченков несколько раз лежал в психиатрической клинике. Позже в суд (по делу о торговле запрещёнными препаратами) представили ходатайство, согласно которому у Родченкова есть шизотипическое расстройство личности, обострившееся из-за стресса. Однако следствие сомневалось в обоснованности этого заключения.

Шизотипическое расстройство входит в международный классификатор болезней (его составляет Всемирная организация здравоохранения). У таких больных чудаковатое поведение, есть аномалии мышления, они склонны к социальной изоляции, у них бывают параноидные идеи. Но всё же симптомы гораздо слабее, чем при настоящей шизофрении, — там у больных наблюдаются бред и множество галлюцинаций.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что Григорию Родченкову необходима психиатрическая помощь.

Напомним, ранее издание The New York Times выпустило статью с допинговыми дневниками Григория Родченкова. Именно эти тексты информатора стали уликами в деле о существовании государственной системы допинга в России. Эта система, по мнению WADA, позволила сборной России одержать победу на Олимпиаде в Сочи.

Также Родченков заявлял, что бывший заместитель министра спорта России Юрий Нагорных пытался заставить его, тогда ещё главу московской антидопинговой лаборатории, менять пробы иностранных спортсменов на "грязные" в ходе Олимпиады в Сочи 2014 года. Лайф составил список самых безумных заявлений информатора WADA.