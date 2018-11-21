Топурия ушла от Гуфа после скандала с несовершеннолетней любовницей с Урала

Недавно стало известно, что у московского Гуфа, который состоял в отношениях с солисткой "А’Студио" Кети Топурией, уже два года есть молодая любовница по имени Яна. Сейчас девушке всего 18 лет, и она собиралась рассказать об их связи певице и шантажировала рэпера.

Кети и Гуф объявили о своём романе в этом году, но наслаждались им недолго. Недавно появились слухи о том, что влюблённые расстались, затем выяснилось, что 39-летний рэпер имел отношения на стороне. А теперь и сама Кети подтвердила их разрыв.

Ютуб-канал "Пушка" связался со всеми сторонами любовного треугольника, чтобы узнать, что они думают о ситуации. Ведущий позвонил девушке, чтобы узнать, как будут складываться их отношения после сообщений об измене, но Топурия заявила, что она уже давно не общается с музыкантом.

Я с ним уже не общаюсь, ребят, я не знаю Кети Топурия

Несмотря на это, Гуф в разговоре с Яной не признал, что Кети является его бывшей. А любовницу, которая хотела продолжать с ним отношения и угрожала рассказать обо всём Кети, назвал шлюхой, которой платил деньги за секс.

"Несовершеннолетняя любовница" Гуфа угрожает послать интимные фото его девушке