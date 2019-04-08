Кети Топурия вернулась к Гуфу после скандала с беременной любовницей

Судя по всему, Кети Топурия готова дать рэперу второй шанс. Бывшие влюблённые вновь проводят много времени вдвоём.

Отношения солистки "А'Студио" и рэпера Гуфа уже несколько месяцев находятся под пристальным вниманием. Пара рассталась ещё осенью после громкого скандала с любовницей Гуфа, но поклонники всё равно лелеяли надежду, что звёзды сойдутся. И, похоже, так оно и произошло. По информации Super, Кети Топурия и Алексей Долматов решили возобновить дружеские отношения и проводят много времени вместе.

При этом буквально на днях под окнами певицы появилось любовное послание, которое, по мнению подписчиков, оставил её бывший возлюбленный. Кети прослезилась от увиденного, и уже тогда возникли слухи, что у Гуфа есть шанс начать всё заново.

Кроме того, 39-летний рэпер накануне выпустил грустный трек "Пусто", посвящённый расставанию с певицей. В нём он считает себя кругом виноватым, просит прощения у Кети и надеется, что они хотя бы смогут остаться друзьями.

Кети Топурии под окном оставили трогательное послание, и все думают, что это Гуф