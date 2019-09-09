"Очень любил". Гуф попытался растрогать Топурию, нежно поздравив с днём рождения

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Фото © Instagram/therealguf

Сегодня солистка группы "А’Студио" отмечает 33-летие. И среди прочих поздравлений получила послание от бывшего бойфренда.

Похоже, рэпер никак не может забыть экс-возлюбленную, с которой расстался из-за молодой любовницы. Гуф опубликовал у себя на странице нежный пост, где поздравил Кети с днём рождения, сказав, что испытывал к ней сильные чувства. Также исполнитель отметил, что Топурия внесла его в чёрный список.

Кэта!!! Я не могу тебя отметить, потому что заблокирован.) С днём рождения! Спасибо! Я очень тебя любил! Счастья

Гуф

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/therealguf/" target="_blank"><strong>therealguf</strong></a></p>

Свою запись Гуф снабдил целой каруселью трогательных снимков из прошлого, когда певица и рэпер ещё были вместе. Кети же в свой праздник оказалась более лаконичной, выложив снимок в красном купальнике на фоне воды и добавив к нему смайл-сердечко.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/therealguf/" target="_blank"><strong>therealguf, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/keti_one_official/" target="_blank"><strong>keti_one_official</strong></a></p>

Жест певца породил целую бурю в соцсетях. Он настолько тронул фанатов, что многие из них пришли в инстаграм Кети с просьбой, чтобы артистка разблокировала Гуфа и прочла его послание, ведь он её "действительно любит". Однако часть пользователей отметили, что рэпер не ценил девушку, когда она была с ним, и теперь должен расплачиваться.

Разблокируй Гуфа, он же любит тебя

pandusofficial

Просто самый милый пост за последние тысячелетия

sofia_____96

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/keti_one_official/" target="_blank"><strong>keti_one_official</strong></a></p>

В ноябре 2018-го стало известно о том, что у Гуфа есть молодая любовница. С тех пор поклонники пары, которая была вместе около двух лет, с замиранием сердца следили за отношениями певицы и рэпера, надеясь, что Кети и Гуф снова будут вместе.

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