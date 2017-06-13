Победительница шоу "Голос" Дарья Антонюк стала послом Универсиады-2019

21-летнюю певицу Дарью Антонюк, ставшую победительницей пятого сезона шоу Первого канала "Голос", объявили официальным послом грядущей зимней Универсиады — значимое для страны событие пройдёт в 2019 году в Красноярске. Сама девушка родом из Красноярского края, поэтому торжественное вручение ей символов Универсиады состоялось там же, где Дарья дала сольный концерт в честь дня города.

Напомним, ранее россиянка Дарья Антонюк вошла в пятёрку лучших победителей шоу "Голос" по версии официального мирового YouTube-канала шоу The Voice.