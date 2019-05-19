10 случаев, когда свадебный макияж превращал обычную девушку в принцессу

Эти девушки мечтали в день свадьбы затмить всех своей красотой. Благодаря мастерству визажиста у них это получилось.

Принцессу отличают от простолюдинки не только жемчужные украшения, но и сияющая кожа.

Корона и помада винного цвета отлично дополнили природный блеск глаз.

Эта невеста прекрасна и без макияжа, но в такой особенный день ей хотелось подчеркнуть свою красоту.

Такие пухлые губы просто созданы для того, чтобы выделить их красной помадой.

Это преображение настолько удивило пользователей Сети, что они решили, будто перед ними два разных человека.

Правильный макияж заставил эту девушку буквально сиять изнутри.

Простая девушка, надев диадему, сразу выпрямляет спину и выглядит по-королевски статно.

Эту невесту из Пакистана макияж превратил в Жасмин из мультика про Алладина.

Пример того, как за час можно стать звездой болливудских фильмов.

Ну а в этом случае для превращения в принцессу оказалось нужно всего лишь слегка подчеркнуть естественную красоту девушки.

Невеста придумала лайфхак, чтобы не платить дважды, совместив свадьбу и похороны