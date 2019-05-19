10 случаев, когда свадебный макияж превращал обычную девушку в принцессу

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10 случаев, когда свадебный макияж превращал обычную девушку в принцессу

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Фото: © Instagram / arber_bytyqi_mua

Эти девушки мечтали в день свадьбы затмить всех своей красотой. Благодаря мастерству визажиста у них это получилось.

Принцессу отличают от простолюдинки не только жемчужные украшения, но и сияющая кожа.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/arber_bytyqi_mua/" target="_blank">arber_bytyqi_mua</a></p>

Корона и помада винного цвета отлично дополнили природный блеск глаз.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/arber_bytyqi_mua/" target="_blank">arber_bytyqi_mua</a></p>

Эта невеста прекрасна и без макияжа, но в такой особенный день ей хотелось подчеркнуть свою красоту.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/arber_bytyqi_mua/" target="_blank">arber_bytyqi_mua</a></p>

Такие пухлые губы просто созданы для того, чтобы выделить их красной помадой.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/arber_bytyqi_mua/" target="_blank">arber_bytyqi_mua</a></p>

Это преображение настолько удивило пользователей Сети, что они решили, будто перед ними два разных человека.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/arber_bytyqi_mua/" target="_blank">arber_bytyqi_mua</a></p>

Правильный макияж заставил эту девушку буквально сиять изнутри.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/evitiono_makeupartist/" target="_blank">evitiono_makeupartist</a></p>

Простая девушка, надев диадему, сразу выпрямляет спину и выглядит по-королевски статно.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/evitiono_makeupartist/" target="_blank">evitiono_makeupartist</a></p>

Эту невесту из Пакистана макияж превратил в Жасмин из мультика про Алладина.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/evelinagomez/" target="_blank">evelinagomez</a></p>

Пример того, как за час можно стать звездой болливудских фильмов.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ishunagpal_makeupartist/" target="_blank"><strong>ishunagpal_makeupartist</strong></a></p>

Ну а в этом случае для превращения в принцессу оказалось нужно всего лишь слегка подчеркнуть естественную красоту девушки.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/MakeupByTamaraB" target="_blank">Tamara Bickley</a></p>

Невеста придумала лайфхак, чтобы не платить дважды, совместив свадьбу и похороны

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