10 чарующих фото модели, которая с лёгкостью может вас положить на лопатки

Уроженка итальянского городка Бергамо Валентина Фрадеграда действительно девушка необычная
Она успешная модель, за которой в "Инстаграме" следят 1,5 млн человек. Девушка даже изучала моду и дизайн в университете
Всё это не прошло даром. Год назад Валентина запустила тренд на купальники-перевёртыши, выложив фото в надетом вверх тормашками лифе бикини
Как указано у девушки на сайте, она также попробовала себя в качестве актрисы, певицы и танцовщицы
Но и это ещё не всё. Валентина двенадцать лет занималась балетом и выиграла пять чемпионатов по кунг-фу в Италии
Сейчас модель живёт в Милане и занимается йогой, чтобы, по её словам, тренировать не только тело, но и ум
На парах такой Татьяны Ивановны всегда тишина и порядок. И вот почему: 9 фото
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