10 чарующих фото модели, которая с лёгкостью может вас положить на лопатки

Эта девушка сводит с ума фанатов и задаёт тренды. Но итальянка Валентина Фрадеграда сочетает в себе множество талантов, в том числе владение боевым искусством.

Уроженка итальянского городка Бергамо Валентина Фрадеграда действительно девушка необычная

Она успешная модель, за которой в "Инстаграме" следят 1,5 млн человек. Девушка даже изучала моду и дизайн в университете

Всё это не прошло даром. Год назад Валентина запустила тренд на купальники-перевёртыши, выложив фото в надетом вверх тормашками лифе бикини

Как указано у девушки на сайте, она также попробовала себя в качестве актрисы, певицы и танцовщицы

Но и это ещё не всё. Валентина двенадцать лет занималась балетом и выиграла пять чемпионатов по кунг-фу в Италии

Сейчас модель живёт в Милане и занимается йогой, чтобы, по её словам, тренировать не только тело, но и ум

На парах такой Татьяны Ивановны всегда тишина и порядок. И вот почему: 9 фото