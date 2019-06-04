Мажорка, которая кичилась роскошной жизнью, просит пожертвовать ей 6,6 млн

27-летняя Маргарита Томовска из Нового Южного Уэльса, Австралия, стала известна после того, как устроила предполагаемую погоню с полицейскими.

Маргарита ведёт достаточно успешный инстаграм, где у неё около 70 тысяч подписчиков. Там девушка выкладывает снимки, на которых есть многие атрибуты роскошной жизни: дорогие машины, дизайнерские вещи, дорогие интерьеры. Блогерша даже не стесняется выкладывать фото, где она позирует с фишками из казино.

Однако это не помешало ей завести страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, пишет Daily Mail, где девушка объявила сбор денег на свои нужды, указав немалую сумму — 100 тысяч долларов (около 6,6 миллиона рублей). Она аргументировала свою просьбу тем, что не может устроиться на работу и удержаться на ней из-за преследования полицейских.

Вы меня не знаете, но на самом деле я неплохой человек. Эти собаки лгут [sic], они настроены против меня без причины. И я уверена, что я не единственная Маргарита Томовска

И у полиции действительно ранее были к Маргарите претензии. Предположительно, девушка ехала на машине стоимостью 260 тысяч долларов со скоростью более 200 км/ч. Её попытались остановить, что в итоге правоохранителям удалось только после погони. По их словам, на заднем сиденье автомобиля сидела трёхлетняя девочка, которая не была пристёгнута. Позже Томовска явилась в суд в дорогих украшениях, очках от Gucci и платье за 2,4 тысячи долларов. Она не признала себя виновной, и повторное слушание состоится в августе.

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