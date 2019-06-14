Блогерша назвала пять предметов гардероба, которые нужны, чтобы завоевать богача

32-летняя блогерша из Швеции Анна Бэй рассказывает девушкам, как стать красивыми и богатыми. На этот раз девушка, у которой 130 тысяч подписчиков на "Ютубе", раскрыла своим зрителям, как привлечь богатого мужчину с помощью одежды.

Девушка, которая сейчас встречается с банкиром, назвала список из пяти вещей, отметив, что утончённый и элегантный стиль — уже шаг на пути к успеху. На первом месте в списке её лайфхаков стоял красный цвет, пишет The Sun. По мнению блогерши, это беспроигрышный вариант, чтобы обратить на себя внимание. Красное платье — и уже пара-тройка миллионеров у вас на крючке.

Богатые мужчины любят, когда женщины носят красный цвет. Он пробуждает мысли о страсти и вожделении Анна Бэй

Однако, по словам Анны, богатым мужчинам в душу западают девушки не только в юбках и платьях. Вторым пунктом стали штаны. Пара добротных брюк, сшитых на заказ, тоже может вскружить голову, подчёркивая ваши формы. Особенно если дополнить образ каблуками. А если к этому добавить облегающий топ с акцентом на груди и талии, то получится третий пункт и идеальный вариант. При этом у топа не должен быть слишком глубокий вырез — девушкам нужна загадка.

Мужчинам не нравится громоздкость или когда женщины носят вещи, которые делают их похожими на гриб или кекс Анна Бэй

Но о юбках и платьях тоже забывать не стоит, они завершают список. Кокетливое платье из струящегося материала, по мнению блогерши, поможет вам стать более женственными и привлекательными. Что непременно привлечёт мужчин. В арсенале у девушек должна быть и юбка-карандаш, которая тоже делает их женственными, помогая избежать при этом пошлости.

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