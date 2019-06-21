У девушки отобрали лицензию врача из-за жарких фото в бикини, но она не сдаётся

Одна из лучших учениц средней школы в Мьянме — Нанг Мве Сан исполнила волю родителей и поступила в медуниверситет. Но сейчас все её труды могут пойти насмарку.

В 22 года Нанг стала дипломированным специалистом, а затем четыре года добросовестно посвятила врачебной практике. Но для себя девушка хотела совсем другого: она мечтала стать моделью, пишет The New York Times.

Два года назад она сменила белый халат на бикини и откровенное бельё и стала публиковать снимки в них в соцсетях. В итоге у девушки появилось 103 тысячи подписчиков в "Инстаграме" и около 540 тысяч — в "Фейсбуке". Но врачебному сообществу такое поведение их экс-коллеги пришлось не по душе. Интимные снимки они сочли порочащими их профессию и назвали расстройством поведения. А девушке сделали предупреждение.

Но девушка так просто не собиралась отказываться от мечты и проигнорировала просьбу, чего ей не простили. Медицинский совет Мьянмы отозвал врачебную лицензию 29-летней Нанг, сведя к нулю тем самым годы её работы.

Модель назвала это сексизмом и собирается обжаловать решение совета, чтобы добиться приостановления действия лицензии, а не отзыва. По словам Нанг, сейчас она зарабатывает гораздо больше и считает модельный бизнес "своей страстью". Однако девушка собирается вернуться в медицину, когда завершит модельную карьеру.

Я буду стараться изо всех сил, чтобы вернуть лицензию, потому что я потратила много времени и упорно трудилась, чтобы её получить. <...> Моё тело, мои правила Нанг Мве Сан

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