Как выглядит самая красивая девушка России: 10 фото 17-летней выпускницы из Читы

Завершилось волнительное испытание для юных красавиц со всей России. И заветная корона нашла свою новую обладательницу — Анну Бакшееву. Первой вице-мисс конкурса "Краса России" стала Кристина Бугаевская, второй — Наталья Фёдорова.

17-летняя выпускница из Читы Анна Бакшеева стала победительницей конкурса "Краса России — 2019", обойдя в финале 47 претенденток, пишет КП.

Это не первая награда на конкурсах красоты для девушки: она уже становилась 1-й вице-мисс "Красы Забайкалья", 2-й вице-мисс "Старшеклассницы".

Но победа на таком масштабном соревновании стала для неё очень волнительным событием.

Я так счастлива, что даже не могу поверить в свою победу. Теперь первым делом надо позвонить маме домой — она больше всех за меня переживала Анна Бакшеева

Девушка ведёт страничку в "Инстаграме", где выкладывает результаты фотосессий. И пусть подписчиков пока немного, всё ещё впереди.

Теперь у Анны на горизонте конкурс "Мисс Земля", где она будет представлять нашу страну.

Конкурсантки "Мисс Англия" обнажили свои настоящие лица, убрав макияж и фотошоп