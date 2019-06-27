Как выглядит самая красивая девушка России: 10 фото 17-летней выпускницы из Читы

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Фото © Instagram/anytabaksheeva

Завершилось волнительное испытание для юных красавиц со всей России. И заветная корона нашла свою новую обладательницу — Анну Бакшееву. Первой вице-мисс конкурса "Краса России" стала Кристина Бугаевская, второй — Наталья Фёдорова.

17-летняя выпускница из Читы Анна Бакшеева стала победительницей конкурса "Краса России — 2019", обойдя в финале 47 претенденток, пишет КП.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anytabaksheeva/" target="_blank"><strong>anytabaksheeva</strong></a></p>

Это не первая награда на конкурсах красоты для девушки: она уже становилась 1-й вице-мисс "Красы Забайкалья", 2-й вице-мисс "Старшеклассницы".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anytabaksheeva/" target="_blank"><strong>anytabaksheeva,</strong></a><strong> VK / </strong><a href="https://vk.com/public70379820" target="_blank"><strong>Региональный конкурс &#34;Краса России&#34; 2019 год</strong></a></p>

Но победа на таком масштабном соревновании стала для неё очень волнительным событием.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anytabaksheeva/" target="_blank"><strong>anytabaksheeva</strong></a></p>

Я так счастлива, что даже не могу поверить в свою победу. Теперь первым делом надо позвонить маме домой — она больше всех за меня переживала

Анна Бакшеева

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anytabaksheeva/" target="_blank"><strong>anytabaksheeva</strong></a></p>

Девушка ведёт страничку в "Инстаграме", где выкладывает результаты фотосессий. И пусть подписчиков пока немного, всё ещё впереди.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/anytabaksheeva/" target="_blank"><strong>anytabaksheeva</strong></a></p>

Теперь у Анны на горизонте конкурс "Мисс Земля", где она будет представлять нашу страну.

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