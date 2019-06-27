Как выглядит самая красивая девушка России: 10 фото 17-летней выпускницы из Читы

17-летняя выпускница из Читы Анна Бакшеева стала победительницей конкурса "Краса России — 2019", обойдя в финале 47 претенденток, пишет КП.
Это не первая награда на конкурсах красоты для девушки: она уже становилась 1-й вице-мисс "Красы Забайкалья", 2-й вице-мисс "Старшеклассницы".
Но победа на таком масштабном соревновании стала для неё очень волнительным событием.
Я так счастлива, что даже не могу поверить в свою победу. Теперь первым делом надо позвонить маме домой — она больше всех за меня переживала
Анна Бакшеева
Девушка ведёт страничку в "Инстаграме", где выкладывает результаты фотосессий. И пусть подписчиков пока немного, всё ещё впереди.
Теперь у Анны на горизонте конкурс "Мисс Земля", где она будет представлять нашу страну.
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