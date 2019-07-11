Отец прыгнул за борт ради красивых фото дочки, и вот что из этого вышло

На что только не пойдёшь ради своих детей. Отец из Кентукки (США) прыгнул за борт, чтобы украсить фотографию дочки красивыми брызгами. Вот он, герой нашего времени.

Об этом забавном случае рассказала в "Твиттере" пользовательница с ником CaityMarie1423. Кейт хотела сделать обычное летнее фото на фоне красивой природы. Девушка позировала в купальнике, делая вид, что наслаждается напитком. Но её отец решил, что банальности тут не место. Чтобы фотография получилась действительно классной, мужчина прыгнул в воду, спровоцировав идеальный всплеск для кадра.

Мой папа: Ты будешь смотреться круче, если я создам позади тебя огромную кучу брызг Дочь:... *банка открывается* Папа: CaityMarie1423

Благо, весь процесс создания фотошедевра был заснят. И, кажется, у некоторых снимков есть огромный потенциал стать мемом. В комментариях под публикацией отметили, что лицо отца Кейт на второй фотографии — это лицо настоящего героя, который пожертвовал собой ради благих целей.

Другие пользователи признали, что фотография получилась действительно крутой, как и обещал отец девушки. В итоге снимки набрали более 500 тыс. лайков и разлетелись по Сети, а папа теперь почти звезда.

Твой папа не ошибся. Фото потрясающе, и ты на нём выглядишь потрясающе! ElyKing06

Похоже... он был прав! Он гений! __Raaand0m__

Кейт рассказала, что у её отца нет твиттера, но он интересуется, понравилась ли фотография её подписчикам, пишет Mashable. "Он скромный, как всегда", — сказала она. Похоже, наши родители тоже кое-что понимают в социальных сетях.

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