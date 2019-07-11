Отец прыгнул за борт ради красивых фото дочки, и вот что из этого вышло

Об этом забавном случае рассказала в "Твиттере" пользовательница с ником CaityMarie1423. Кейт хотела сделать обычное летнее фото на фоне красивой природы. Девушка позировала в купальнике, делая вид, что наслаждается напитком. Но её отец решил, что банальности тут не место. Чтобы фотография получилась действительно классной, мужчина прыгнул в воду, спровоцировав идеальный всплеск для кадра.
Мой папа: Ты будешь смотреться круче, если я создам позади тебя огромную кучу брызг
Дочь:...
*банка открывается*
Папа:
CaityMarie1423
Благо, весь процесс создания фотошедевра был заснят. И, кажется, у некоторых снимков есть огромный потенциал стать мемом. В комментариях под публикацией отметили, что лицо отца Кейт на второй фотографии — это лицо настоящего героя, который пожертвовал собой ради благих целей.
Другие пользователи признали, что фотография получилась действительно крутой, как и обещал отец девушки. В итоге снимки набрали более 500 тыс. лайков и разлетелись по Сети, а папа теперь почти звезда.
Твой папа не ошибся. Фото потрясающе, и ты на нём выглядишь потрясающе!
ElyKing06
Похоже... он был прав! Он гений!
__Raaand0m__
Кейт рассказала, что у её отца нет твиттера, но он интересуется, понравилась ли фотография её подписчикам, пишет Mashable. "Он скромный, как всегда", — сказала она. Похоже, наши родители тоже кое-что понимают в социальных сетях.
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