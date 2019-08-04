Блогерша поражает фантазию с помощью лишь одного правила: 8 фото только в бикини

Это красотку чаще можно увидеть почти без одежды, чем в ней, но полмиллиона фанатов в "Инстаграме", кажется, не против.

Саманте Райнер 22 года, она родилась в Сиднее (Австралия).

Девушка питает особую страсть к купальникам, что активно демонстрирует в своём инстаграме — там можно найти бикини на любой вкус.

Для австралийки позирование в горячих комплектах даже стало работой: как модель она сотрудничает с такими компаниями, как Oh Polly и Fashion Nova.

Красивые пейзажи в сочетании с восхитительной девушкой на их фоне привлекли уже 515 тыс. фолловеров.

И, конечно же, у них к красавице возникло немало вопросов. Чтобы удовлетворить любопытство фанатов, Саманта даже записала ролик для "Ютуба".

Там она наконец поделилась секретом своей фигуры: танцы, фитнес и отличная генетика.

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