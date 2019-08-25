Модель превратила своё тело в холст, полюбив тату ещё в 16 лет: 10 горячих фото

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Фото © Instagram/lolobe4

Что будет, если соединить модельный бизнес с рок-н-ролльным духом? Лоуренс Бедард точно знает на это ответ.

Лоуренс родилась в 1993 году в Квебеке, Канада. В 16 лет она влюбилась в искусство тату, когда её старший брат впервые нанёс рисунок себе на тело.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lolobe4/" target="_blank"><strong>lolobe4</strong></a></p>

И со временем девушка тоже превратила свою кожу в холст, предпочитая носить картины на себе, а не вешать на стену.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lolobe4/" target="_blank"><strong>lolobe4</strong></a></p>

Самым значимым тату девушка считает надпись "Преодолею" на животе. А одну из картинок она нанесла в память о прогулке на яхте с отцом под рок-н-ролл.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lolobe4/" target="_blank"><strong>lolobe4</strong></a></p>

Но всё это не помешало ей стать моделью и сотрудничать с таким крупным брендом, как Fashion Nova.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lolobe4/" target="_blank"><strong>lolobe4</strong></a></p>

Благодаря своей эффектной и необычной внешности Лоуренс удалось привлечь в "Инстаграме" 2 млн поклонников.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lolobe4/" target="_blank"><strong>lolobe4</strong></a></p>

Которые точно не считают, что татуировки могут испортить женскую красоту.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lolobe4/" target="_blank"><strong>lolobe4</strong></a></p>

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