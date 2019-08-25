Модель превратила своё тело в холст, полюбив тату ещё в 16 лет: 10 горячих фото

Лоуренс родилась в 1993 году в Квебеке, Канада. В 16 лет она влюбилась в искусство тату, когда её старший брат впервые нанёс рисунок себе на тело.
И со временем девушка тоже превратила свою кожу в холст, предпочитая носить картины на себе, а не вешать на стену.
Самым значимым тату девушка считает надпись "Преодолею" на животе. А одну из картинок она нанесла в память о прогулке на яхте с отцом под рок-н-ролл.
Но всё это не помешало ей стать моделью и сотрудничать с таким крупным брендом, как Fashion Nova.
Благодаря своей эффектной и необычной внешности Лоуренс удалось привлечь в "Инстаграме" 2 млн поклонников.
Которые точно не считают, что татуировки могут испортить женскую красоту.
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