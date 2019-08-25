Модель превратила своё тело в холст, полюбив тату ещё в 16 лет: 10 горячих фото

Что будет, если соединить модельный бизнес с рок-н-ролльным духом? Лоуренс Бедард точно знает на это ответ.

Лоуренс родилась в 1993 году в Квебеке, Канада. В 16 лет она влюбилась в искусство тату, когда её старший брат впервые нанёс рисунок себе на тело.

И со временем девушка тоже превратила свою кожу в холст, предпочитая носить картины на себе, а не вешать на стену.

Самым значимым тату девушка считает надпись "Преодолею" на животе. А одну из картинок она нанесла в память о прогулке на яхте с отцом под рок-н-ролл.

Но всё это не помешало ей стать моделью и сотрудничать с таким крупным брендом, как Fashion Nova.

Благодаря своей эффектной и необычной внешности Лоуренс удалось привлечь в "Инстаграме" 2 млн поклонников.

Которые точно не считают, что татуировки могут испортить женскую красоту.

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