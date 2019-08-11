Модель весом 100 кг снялась голой, объяснив, как сильно все ошибаются на её счёт

Когда в колледже девушка набрала вес, её друзья не стеснялись ей на это указывать. И Табрия Мэйджорс рассмотрела три варианта: ненавидеть себя, изменить или принять. И выбрала последний.

29-летняя модель плюс-сайз снялась обнажённой и дала интервью журналу Women’s Health. Она позировала среди растений, не боясь со всех сторон показать свою естественную красоту. Табрия решила продолжить развенчивать стереотипы насчёт женщин в теле, рассказав, что ей нередко приходится с ними сталкиваться, в том числе на съёмочной площадке.

"Тебе так повезло, ведь тебе не нужно тренироваться". "Я бы тоже хотела есть вредную пищу". Это лишь часть того, что я слышу на съёмочной площадке, из-за того что я модель плюс-сайз весом 100 кг. Но я не ленива и не веду сидячий образ жизни Табрия Мэйджорс

По словам девушки, она следит за своей формой, так же как и многие топ-модели, с которыми Табрия хочет получить равные возможности. И её фигура — результат упорных тренировок и тщательно подобранного питания.

Люди думают, раз я больше, я не тренируюсь. Но я довольно сильная. И очень горжусь этим. Моё тело мощное, и я хочу поддерживать свою форму. Для этого нужна особая диета и упражнения. Сейчас я делаю интервальные тренировки и поднимаю тяжести Табрия Мэйджорс

Однако она отметила, что не исключает для себя возможности похудеть. Ведь главное, по её мнению, любить себя в любом теле и следить за здоровьем. А в качестве источника вдохновения назвала себя и свою работу над собой.

Это не значит, что я никогда не собираюсь худеть. Для меня важно моё здоровье. Но независимо от того, хочу ли я набрать вес, похудеть или остаться такой же, я буду любить себя Табрия Мэйджорс

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