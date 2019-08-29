Участницу стриптиз-конкурса дисквалифицировали за слишком огненный танец — видео

Конкурсы красоты и талантов для девушек — событие особенное, где они пытаются показать себя в лучшем виде и зажечь по полной. При этом некоторые даже буквально.

Красотка Харли ван Дэнджерфилд принимала участие в конкурсе "Голая "мисс Австралия", проходившем в Аделаиде. Девушки должны были продемонстрировать свою привлекательность, исполнив танец в стриптиз-клубе Crazy Horse. И, когда на сцену вышла Харли, началась настоящая жара.

Прежде чем исполнить номер, участница разлила на сцене горючую жидкость и подожгла, пишет Ladbible. Пока конкурсантка показывала зрителям и жюри, на что способна, огонь распространялся всё дальше и пламя перекинулось на занавес. Впрочем, выступающую это не смутило, в отличие от пожарных.

Сработала сигнализация, и на место приехали спасатели, которым пришлось эвакуировать из заведения около 200 человек. В итоге ущерб, нанесённый клубу, оценили в $3000 (≈200 тыс. рублей), отмечает Daily Mail. К тому же Харли отстранили от участия в конкурсе. В "Инстаграме" виновница написала, что сожалеет о случившемся, но вскоре удалила пост.

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