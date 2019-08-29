Дочь Алека Болдуина пошла против отца и выложила фото топлес

23-летняя модель и актриса Айрленд Болдуин не стесняется показывать своё тело. И этот раз не стал исключением.

В инстаграме девушки около 540 тыс. фанатов, а среди её подписчиков Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и возлюбленная Бибера, которая является её двоюродной сестрой. И Айрленд нередко демонстрирует в соцсети откровенные образы.

На этот раз она решила выложить знойное фото топлес, где позировала, сидя на диване в эффектной позе и прикрыв голую грудь рукой. Айрленд надела вельветовые штаны, а её светлые волосы струились по обнажённой спине. И модели не удалось избежать сравнения с её эффектной матерью. Многие фанаты отметили, что они выглядят очень похоже. Но кое-кто написал, что дочке всё же не удалось переплюнуть мать.

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Казалось бы, Айрленд уже с рождения сильно повезло — она появилась на свет в семье обладательницы "Оскара", красавицы Ким Бейсингер и знаменитого актёра-сердцееда Алека Болдуина. Однако без проблем с родителями не обошлось: у неё был затяжной конфликт с отцом, а в прошлом году он оставил недовольный комментарий под её голым фото. Также девушка страдала пищевыми расстройствами, в том числе анорексией, отмечает People.

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