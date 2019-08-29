Пользователи Twitter уличили блогершу во лжи, заметив одну ошибку на всех фото

Пользователь Matt Navarra опубликовал в "Твиттере" обличающий пост, который стал вирусным. Он собрал несколько скриншотов фотографий из "Инстаграма" популярной аргентинской тревел-блогерши и отметил одну интересную деталь: на многих снимках из разных стран на небе одни и те же облака.
У этой "влиятельной" тревел-блогерши одинаковые облака на каждом фото
MattNavarra
This travel ‘influencer’ spookily has the same clouds in every photo. 😲🤔😆 pic.twitter.com/uYzXhTiRJp— Matt Navarra (@MattNavarra) 28 августа 2019 г.
Причём внимание на эту странность обратили и другие пользователи. Одни юзеры отметили, что это выглядит пугающе, другие принялись упрекать блогершу в обмане и оставлять язвительные комментарии на её счёт. В итоге Тупи даже на время закрыла свой инстаграм.
Эта учётная запись в "Инстаграме" на самом деле принадлежит облакам
AguSerrate
Вот это суперсила!
FaisalSublaban
Может, облака заплатили ей за рекламу?
ChrisDWilliams
Эти облака просто её верные фанаты
LeSocialoMedia
Но потом девушка, у которой около 300 тыс. подписчиков, решила высказаться на этот счёт. Она заявила, что облака действительно одинаковые, пишет Buzzfeed. Тупи редактирует снимки в приложении Quickshot, ведь небо не так легко сразу снять красиво. При этом, по словам инста-звезды, она никогда этого не скрывала и первая пошутила над собой.
Не могу поверить, как далеко всё зашло. Они всегда знали об этом, потому что я никогда этого не скрывала <...> Я первая пошутила, что облака следуют за мной по всему миру
Тупи Саравия, блогерша
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