Пользователи Twitter уличили блогершу во лжи, заметив одну ошибку на всех фото

Блогерша Тупи Саравия выкладывает эффектные фото из всех уголков мира, но недавно юзеры заметили неладное.

Пользователь Matt Navarra опубликовал в "Твиттере" обличающий пост, который стал вирусным. Он собрал несколько скриншотов фотографий из "Инстаграма" популярной аргентинской тревел-блогерши и отметил одну интересную деталь: на многих снимках из разных стран на небе одни и те же облака.

У этой "влиятельной" тревел-блогерши одинаковые облака на каждом фото MattNavarra

This travel ‘influencer’ spookily has the same clouds in every photo. 😲🤔😆 pic.twitter.com/uYzXhTiRJp — Matt Navarra (@MattNavarra) 28 августа 2019 г.

Причём внимание на эту странность обратили и другие пользователи. Одни юзеры отметили, что это выглядит пугающе, другие принялись упрекать блогершу в обмане и оставлять язвительные комментарии на её счёт. В итоге Тупи даже на время закрыла свой инстаграм.

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Но потом девушка, у которой около 300 тыс. подписчиков, решила высказаться на этот счёт. Она заявила, что облака действительно одинаковые, пишет Buzzfeed. Тупи редактирует снимки в приложении Quickshot, ведь небо не так легко сразу снять красиво. При этом, по словам инста-звезды, она никогда этого не скрывала и первая пошутила над собой.

Не могу поверить, как далеко всё зашло. Они всегда знали об этом, потому что я никогда этого не скрывала <...> Я первая пошутила, что облака следуют за мной по всему миру Тупи Саравия, блогерша

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