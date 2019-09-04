Популярную модель обвинили в грубой ретуши, заметив, как исказилось фото

Знаменитая модель Шанина Шейк, сотрудничавшая со многими брендами, в том числе Chanel, Victoria’s Secret, Stella McCartney, поделилась снимком со своими поклонниками, которых уже 1,9 млн. На нём она позировала на балконе, с которого открывался чудесный вид на море.
Девушка надела короткое платье, демонстрируя свои длинные стройные ноги. Но внимательные подписчики заметили, что на фото кое-что не так. Они обратили внимание, что решётка рядом с фигурой модели странно искривлена. И обвинили Шанину в нелепом и неумелом фотошопе. Поступок вызвал бурю негодования, некоторые разочаровавшиеся фанаты даже решили отписаться от своей любимицы.
Особенно мне нравится, как отфотошоплены ноги. Как можно видеть, решётки у её ног искривлённые
Пользователь "Инстаграма"
Отписалась из-за фотошопа
Пользователь "Инстаграма"
Шанина заметила возмущение подписчиков и поспешила уверить их, что не прибегала к ретуши, пишет Daily Mail. Модель заявила, что её ноги и так достаточно хороши и она ими гордится. И, казалось бы, у красавицы действительно не было никаких причин использовать фотошоп. Но не все поспешили поверить инста-звезде, оставшись при своём мнении.
Ты красивая, и я люблю тебя, но это однозначно фотошоп, лол, с чего бы прутьям быть такими?
Пользователь "Инстаграма"
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