Победительница лотереи, спустившая £1 млн за 6 лет, хочет нажиться на голых фото

Джейн Парк было всего 17, когда она выиграла в лотерею £1 млн (около 81 млн руб. по текущему курсу), но даже такую сумму довольно легко растратить и остаться ни с чем. Поэтому девушка решила, что теперь заработает ещё один миллион сама.

Сейчас шотландке — 23, и выигрыш довольно сильно изменил её жизнь. Часть денег девушка вложила в недвижимость, украшения и потратила на покупку трёх роскошных автомобилей. А 50 тыс. фунтов (около 4 млн руб. по текущему курсу) — на своё преображение.

Из них 4,5 тыс. фунтов (около 360 тыс. руб.) Джейн заплатила за увеличение груди. С помощью именно этой части тела она и собирается заработать свой второй миллион фунтов, пишет The Sun. По словам источника, девушка зарегистрировалась на сайте Onlyfans, где у неё есть платный аккаунт.

И желающий, чтобы полюбоваться там снимками Джейн, должен заплатить 30 фунтов (2,4 тыс. руб.) в месяц. При этом шотландка не прочь показать и фото топлес, но за отдельную плату — 50 фунтов (4 тыс. руб.). Сейчас у неё уже 1500 тыс. подписчиков. А в месяц она получает до 30 тыс. фунтов (2,4 млн руб.). Так что Парк надеется, что достигнет своей цели к концу 2020 года.

Однако, по словам Джейн, в её жизни всё не так гладко. Девушка никак не может найти себе парня: она мечтает о "сказочном муже, детях и хорошеньком домике". А окружающие осуждают её жизненный выбор, каким бы он ни был.

Люди осуждают меня независимо от того, что я делаю. Когда я не работала, были те, кто считал, что я не заслуживаю своих денег. Стала зарабатывать в Сети, но им всё равно не нравится Джейн Парк

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