Победительница лотереи, спустившая £1 млн за 6 лет, хочет нажиться на голых фото

Сейчас шотландке — 23, и выигрыш довольно сильно изменил её жизнь. Часть денег девушка вложила в недвижимость, украшения и потратила на покупку трёх роскошных автомобилей. А 50 тыс. фунтов (около 4 млн руб. по текущему курсу) — на своё преображение.
Из них 4,5 тыс. фунтов (около 360 тыс. руб.) Джейн заплатила за увеличение груди. С помощью именно этой части тела она и собирается заработать свой второй миллион фунтов, пишет The Sun. По словам источника, девушка зарегистрировалась на сайте Onlyfans, где у неё есть платный аккаунт.
И желающий, чтобы полюбоваться там снимками Джейн, должен заплатить 30 фунтов (2,4 тыс. руб.) в месяц. При этом шотландка не прочь показать и фото топлес, но за отдельную плату — 50 фунтов (4 тыс. руб.). Сейчас у неё уже 1500 тыс. подписчиков. А в месяц она получает до 30 тыс. фунтов (2,4 млн руб.). Так что Парк надеется, что достигнет своей цели к концу 2020 года.
Однако, по словам Джейн, в её жизни всё не так гладко. Девушка никак не может найти себе парня: она мечтает о "сказочном муже, детях и хорошеньком домике". А окружающие осуждают её жизненный выбор, каким бы он ни был.
Люди осуждают меня независимо от того, что я делаю. Когда я не работала, были те, кто считал, что я не заслуживаю своих денег. Стала зарабатывать в Сети, но им всё равно не нравится
Джейн Парк
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