Комментатор лишился дара речи во время важной игры, увидев на трибуне блондинку

От чего взрослый суровый мужчина может онеметь во время баскетбольного матча? Вероятно, от напряжённого хода игры, но иногда для этого достаточно одной красивой девушки.

Забавный случай произошёл во время чемпионата мира по баскетболу в Китае. На матче между Бразилией и США очаровательная фанатка на трибуне исполнила соблазнительный танец, пишет Daily Star. При этом светловолосая красавица была лишь в тонкой маленькой майке и не потрудилась надеть нижнее бельё.

Девушка попала на камеры, и, когда на неё упал взгляд бывшего баскетболиста, комментатора Эндрю Гейза, произошло нечто странное. Мужчина произнёс фразу: "Теперь всё поставлено на кон для Бразилии". А потом настолько впечатлился задорной фанаткой, что на мгновение лишился дара речи.

Он запнулся и лишь спустя несколько секунд смог продолжить: "И... эта... эта поддержка, которую они получаю от своих фанатов". Похоже, теперь Гейз вместе с очаровательной блондинкой вошёл в историю. Ролик стал вирусным в Сети, поднимая настроение зрителям по всему миру.

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