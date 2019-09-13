Лайф нашёл блондинку, обескуражившую комментатора в Китае: 10 фото россиянки

Блондинку, которая произвела огромное впечатление на комментатора Эндрю Гейза, зовут Анна Медведева, ей 37
Я из России! Мой родной город — это Пермь! Я пошла на матч, чтобы поддержать бразильских горячих пацанов
Анна Медведева
Анна часто путешествует, являясь платиновым партнёром туристического клуба. В тот день в Шэньчжэне она до последнего не знала, что пойдёт на игру
Но это решение сделало её звездой. Болельщица устроила небольшой баттл с другой фанаткой, исполнив эффектный танец
У меня произошёл небольшой баттл между мной и девчонкой, я так предполагаю, она и была бразильянкой. Сначала танцевала я, потом она. Так я и попала на экран телевизоров
Анна Медведева
И зрелище потрясло не только комментатора. По словам Анны, после матча её телефон разрывался. А в соцсетях массово пытались разыскать незнакомку
Красавица не только нашлась, но ещё и ведёт страничку в "Инстаграме" с лозунгом "Помогу поменять твою жизнь"
Комментатор лишился дара речи во время важной игры, увидев на трибуне блондинку