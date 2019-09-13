Лайф нашёл блондинку, обескуражившую комментатора в Китае: 10 фото россиянки

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Фото © LIFE, Instagram/latika.ann

Соблазнительная красавица с баскетбольного матча ЧМ между Бразилией и США в Китае привлекла внимание зрителей по всему миру. Лайфу удалось найти болельщицу, которая поддерживала горячих бразильских парней. Ею оказалась девушка из Перми.

Блондинку, которая произвела огромное впечатление на комментатора Эндрю Гейза, зовут Анна Медведева, ей 37

<p>Фото © LIFE</p>

Я из России! Мой родной город — это Пермь! Я пошла на матч, чтобы поддержать бразильских горячих пацанов

Анна Медведева

Анна часто путешествует, являясь платиновым партнёром туристического клуба. В тот день в Шэньчжэне она до последнего не знала, что пойдёт на игру

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/latika.ann/" target="_blank"><strong>latika.ann</strong></a></p>

Но это решение сделало её звездой. Болельщица устроила небольшой баттл с другой фанаткой, исполнив эффектный танец

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/latika.ann/" target="_blank"><strong>latika.ann</strong></a></p>

У меня произошёл небольшой баттл между мной и девчонкой, я так предполагаю, она и была бразильянкой. Сначала танцевала я, потом она. Так я и попала на экран телевизоров

Анна Медведева

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/latika.ann/" target="_blank"><strong>latika.ann</strong></a></p>

И зрелище потрясло не только комментатора. По словам Анны, после матча её телефон разрывался. А в соцсетях массово пытались разыскать незнакомку

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/latika.ann/" target="_blank"><strong>latika.ann</strong></a></p>

Красавица не только нашлась, но ещё и ведёт страничку в "Инстаграме" с лозунгом "Помогу поменять твою жизнь"

Комментатор лишился дара речи во время важной игры, увидев на трибуне блондинку

Автор:
АГ
Алина Гостева
Соавторы:
Елизавета  Клопкова
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