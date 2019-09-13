Лайф нашёл блондинку, обескуражившую комментатора в Китае: 10 фото россиянки

Соблазнительная красавица с баскетбольного матча ЧМ между Бразилией и США в Китае привлекла внимание зрителей по всему миру. Лайфу удалось найти болельщицу, которая поддерживала горячих бразильских парней. Ею оказалась девушка из Перми.

Блондинку, которая произвела огромное впечатление на комментатора Эндрю Гейза, зовут Анна Медведева, ей 37

Я из России! Мой родной город — это Пермь! Я пошла на матч, чтобы поддержать бразильских горячих пацанов Анна Медведева

Анна часто путешествует, являясь платиновым партнёром туристического клуба. В тот день в Шэньчжэне она до последнего не знала, что пойдёт на игру

Но это решение сделало её звездой. Болельщица устроила небольшой баттл с другой фанаткой, исполнив эффектный танец

У меня произошёл небольшой баттл между мной и девчонкой, я так предполагаю, она и была бразильянкой. Сначала танцевала я, потом она. Так я и попала на экран телевизоров Анна Медведева

И зрелище потрясло не только комментатора. По словам Анны, после матча её телефон разрывался. А в соцсетях массово пытались разыскать незнакомку

Красавица не только нашлась, но ещё и ведёт страничку в "Инстаграме" с лозунгом "Помогу поменять твою жизнь"

Комментатор лишился дара речи во время важной игры, увидев на трибуне блондинку