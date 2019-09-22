Трепещите, грядёт новый тренд — бикини из полосок: 8 фото "не для слабонервных"

Австралийский дизайнер Карен Хёрли придумала бикини под названием Slash Bikini Set
Которое отличается множеством полосочек ткани, из них состоят стринги и бюстгальтер
Это одна из тех моделей, которые ничего не оставляют воображению, но модницы приняли её на ура
Необычный купальник быстро стал хитом продаж, отмечает Yahoo, но в интернет-описании товара сразу указано, что он "не для слабонервных"
А по словам самой создательницы, его чаще всего выбирают уверенные в себе девушки от 20 до 30 лет, которым есть что сказать миру
В "Инстаграме" новый тренд — купальники, обнажающие грудь с неожиданной стороны