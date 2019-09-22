Трепещите, грядёт новый тренд — бикини из полосок: 8 фото "не для слабонервных"

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Фото © Instagram/karenhurleycollections

Казалось бы, девушек, следящих за модой, уже ничем не удивить. Они стойко носили "голые" бикини, купальники, которые открывают грудь снизу, и даже бюстгальтеры из изоленты не обошли их стороной. Но сейчас модниц ожидает новый тренд.

Австралийский дизайнер Карен Хёрли придумала бикини под названием Slash Bikini Set

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/karenhurleycollections/" target="_blank">karenhurleycollections</a></p>

Которое отличается множеством полосочек ткани, из них состоят стринги и бюстгальтер

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/karenhurleycollections/" target="_blank">karenhurleycollections</a></p>

Это одна из тех моделей, которые ничего не оставляют воображению, но модницы приняли её на ура

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/karenhurleycollections/" target="_blank">karenhurleycollections</a></p>

Необычный купальник быстро стал хитом продаж, отмечает Yahoo, но в интернет-описании товара сразу указано, что он "не для слабонервных"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/karenhurleycollections/" target="_blank">karenhurleycollections</a></p>

А по словам самой создательницы, его чаще всего выбирают уверенные в себе девушки от 20 до 30 лет, которым есть что сказать миру

В "Инстаграме" новый тренд — купальники, обнажающие грудь с неожиданной стороны

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