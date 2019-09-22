Трепещите, грядёт новый тренд — бикини из полосок: 8 фото "не для слабонервных"

Казалось бы, девушек, следящих за модой, уже ничем не удивить. Они стойко носили "голые" бикини, купальники, которые открывают грудь снизу, и даже бюстгальтеры из изоленты не обошли их стороной. Но сейчас модниц ожидает новый тренд.

Австралийский дизайнер Карен Хёрли придумала бикини под названием Slash Bikini Set

Которое отличается множеством полосочек ткани, из них состоят стринги и бюстгальтер

Это одна из тех моделей, которые ничего не оставляют воображению, но модницы приняли её на ура

Необычный купальник быстро стал хитом продаж, отмечает Yahoo, но в интернет-описании товара сразу указано, что он "не для слабонервных"

А по словам самой создательницы, его чаще всего выбирают уверенные в себе девушки от 20 до 30 лет, которым есть что сказать миру

В "Инстаграме" новый тренд — купальники, обнажающие грудь с неожиданной стороны