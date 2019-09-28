Модель попала в грязную тюремную камеру в Бангкоке из-за двух страниц паспорта

28-летняя Лейси Монтгомери-Хендерсон из Глазго, Шотландия, попала в неприятную ситуацию, когда находилась в рабочей поездке.

Девушка планировала провести в Таиланде десять дней вместе с другими моделями и блогерами. Но планам гламурной инста-дивы не суждено было сбыться. Сотрудники аэропорта не приняли её паспорт, и Лейси было отказано во въезде в страну, пишет LADbible.

Проблема возникла из-за того, что, по словам девушки, в её паспорте не хватало двух пустых страниц. Она пролила на документ жидкость пару лет назад, однако это не мешало ей путешествовать в другие страны, включая Испанию и США. И Лейси не предполагала, что это может стать проблемой, отмечает The Scottish Sun.

Однако модель, у которой около 300 подписчиков в "Инстаграме", где она показывает свою эффектную фигуру и роскошную жизнь, ждал ещё один неприятный сюрприз. Ей не только отказали во въезде, но и посадили в тюрьму. Девушка, не привыкшая к такому обращению, была просто в шоке. И с ужасом поделилась опытом, который пережила.

Лейси рассказала, что её поместили в грязную камеру, кишащую тараканами. И обращались с блогершей довольно жёстко. По её словам, к ней относились словно к животному. Девушка провела за решёткой сутки, прежде чем её отправили на родину, где модель ждала перепуганная семья. Шотландка приобрела болезненный опыт и поблагодарила поклонников за поддержку в те трудные часы.

Я бы никому этого не пожелала, они обращаются с тобой, как с животным. Этот опыт я забуду не скоро Лейси Монтгомери-Хендерсон

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