Хозяйка разоблачила гламурную блогершу, показав, в какой грязи она живёт

У Лисы Ли 1,1 млн подписчиков на популярной китайской платформе Weibo. Девушка делилась с фанатами фото роскошной жизни, но за внешним лоском скрывалась очень неприятная картина.

Арендодатель по имени Чен, которая сдавала квартиру в Сиане, Китай, раскрыла тайную жизнь популярной блогерши. Девушка перестала отвечать на звонки и сообщения и не оплачивала коммунальные услуги. Тогда хозяйка отправилась посмотреть, что же происходит с её имуществом, и увидела страшное зрелище, пишет Scoopsquare24.

Квартира находилась в отвратительном состоянии: повсюду были грязь, мусор, сгнившая еда и собачьи фекалии. Чен пришла в ужас и сняла беспорядок на видео, которое потом разместила в Сети. По её словам, даже клининговые компании отказывались браться за этот "свинарник".

Ролик быстро стал вирусным, повергнув фанатов Лисы в шок. Они привыкли видеть в аккаунте гламурной блогерши снимки из элитных ресторанов и роскошных праздников. Многие стали писать негативные комментарии о фейковой жизни девушки и отписываться от её страницы.

Лиса, по которой сильно ударила дурная слава, решила выступить с заявлением. Она извинилась перед хозяйкой, пообещав убрать всё сама. В своё оправдание блогерша заявила, что сначала она попала в больницу, а потом сразу уехала в командировку, что и привело к такому бардаку. Девушка также отметила, что боялась поручать свою собаку другим людям, поэтому оставила дома.

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