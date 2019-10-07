"Иранскую Джоли" арестовали из-за её жутких фото, обвинив в богохульстве

Девушка приобрела известность как иранская копия Анджелины Джоли, только весьма специфическая. Её измождённое лицо напоминало скорее главного персонажа из мультфильма "Труп невесты". Однако дурная слава — тоже слава. Табар продолжала постить жуткие снимки, а вокруг неё ходили слухи, что ради "эффектной" внешности она сделала уже более 50 пластических операций.
Но не все оценили методы блогерши, за популярность девушке пришлось платить. Инста-модель арестовали в Тегеране по приказу суда после жалоб на её посты в "Инстаграме". Её обвиняют в богохульсте, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми методами и подталкивании молодёжи к моральному разложению, пишет Daily Mail. Пока не известно, какое наказание ей грозит. "Инстаграм" — единственная крупная соцсеть, доступная в Иране, и сейчас страница Сахар там заблокирована.
При этом ранее Табар сама признавалась, что секрет её пугающих фотографий не в пластических операциях, а в макияже и фотошопе. По словам девушки, она корректировала нос, увеличивала губы и делала липосакцию, но это не сильно изменило её внешность. Блогерша даже показывала снимок со своим "реальным" лицом, на котором выглядит вполне обычно.
Это фотошоп и макияж. Каждый раз я "рисую" своё лицо всё более забавным. Это способ самовыражения, своего рода искусство. Мои поклонники знают, что это не моё настоящее лицо
Сахар Табар
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