"Иранскую Джоли" арестовали из-за её жутких фото, обвинив в богохульстве

Звезда соцсетей Сахар Табар заставляла удивляться и ужасаться весть Интернет. Но такая слава обернулась против неё самой.

Девушка приобрела известность как иранская копия Анджелины Джоли, только весьма специфическая. Её измождённое лицо напоминало скорее главного персонажа из мультфильма "Труп невесты". Однако дурная слава — тоже слава. Табар продолжала постить жуткие снимки, а вокруг неё ходили слухи, что ради "эффектной" внешности она сделала уже более 50 пластических операций.

Но не все оценили методы блогерши, за популярность девушке пришлось платить. Инста-модель арестовали в Тегеране по приказу суда после жалоб на её посты в "Инстаграме". Её обвиняют в богохульсте, подстрекательстве к насилию, получении дохода неприемлемыми методами и подталкивании молодёжи к моральному разложению, пишет Daily Mail. Пока не известно, какое наказание ей грозит. "Инстаграм" — единственная крупная соцсеть, доступная в Иране, и сейчас страница Сахар там заблокирована.

При этом ранее Табар сама признавалась, что секрет её пугающих фотографий не в пластических операциях, а в макияже и фотошопе. По словам девушки, она корректировала нос, увеличивала губы и делала липосакцию, но это не сильно изменило её внешность. Блогерша даже показывала снимок со своим "реальным" лицом, на котором выглядит вполне обычно.

Это фотошоп и макияж. Каждый раз я "рисую" своё лицо всё более забавным. Это способ самовыражения, своего рода искусство. Мои поклонники знают, что это не моё настоящее лицо Сахар Табар

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