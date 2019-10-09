Девушка уснула в обнимку с унитазом, но её друг увидел в этом нечто прекрасное

Не все умеют пить алкоголь и рассчитывать нужную дозу. И зачастую это приводит к довольно неудобным ситуациям.

Пользовательница с ником copioustoast поделилась на Reddit последствиями своих алкогольных путешествий. Девушка рассказала, что год назад ей довелось участвовать в благотворительном походе по барам — вырученные средства должны были пойти на помощь животным. Но, видимо, любовь к братьям нашим меньшим была так сильна, а организм так слаб, что вечер девушка закончила в беспамятстве и в обнимку с унитазом.

Но какие алкогольные возлияния без друзей, которые могут запечатлеть самые постыдные моменты. Автора поста сфотографировали, когда она спала, прислонившись губами прямо к ободку унитаза. И этот снимок очень понравился лучшему другу пользовательницы, решившему сделать из него шедевр. Парень заказал картину с моментом конфуза. Но на ней предстала уже не пьяная барышня, а драматичная сцена с уронившей голову на руку девушкой, сидящей у колодца.

Год назад я напилась до потери сознания во время благотворительного похода по барам. Мой лучший друг заказал картину с его любимой фотографией меня, сделанной той ночью copioustoast

Пользователи Reddit пришли в восторг и от истории, и от задумки парня. Они наградили пост 114 тыс. лайков, по достоинству отметив самоиронию девушки и отличное чувство юмора её друга.

Ваш друг — человек с утончённым чувством юмора и отличным вкусом. Я бы повесил картину на видном месте, выглядит потрясающе Estellus

Вы должны сохранить эту картину и передать потомкам как семейную реликвию RomanBathSalts

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