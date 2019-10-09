Офицер "арестовал" полуголых моделей на камеру и поплатился за это

Три полуобнажённые модели идут с виноватым видом, сложив за спиной руки в наручниках, а их сопровождает довольный полицейский. Это похоже на кадры из фильма для взрослых, только вот участие в съёмках принял настоящий офицер.

Полиция Майами, США, начала проверку, когда в соцсетях завирусился провокационный ролик с участием одного из их сотрудников. На кадрах видно, как офицер Уильям Бикер в служебной форме сопровождает трёх девушек к реальному полицейскому участку во время фейкового ареста.

Красотки на видео — Франсия Джеймс, Джулианна Киссинджер и Мэдди Белл — инста-модели, у каждой из которых от двух миллионов подписчиков. Все трое поделились записью у себя на страничках, пишет Daily Mail. Франсия, которая также является звездой Playboy, добавила к ролику игривую подпись. А в сториз показала, как они уже без наручников благодарят офицера за то, что он их отпустил. Правоохранитель же ответил, что ему "нравится служить и защищать".

Вам нравятся плохие или хорошие девочки? Кто отправится нас вызволять? Франсия Джеймс, модель Playboy

В соцсетях мнения по поводу ролика разделились. Кто-то сетовал, что в полицию набирают непорядочных и недобросовестных людей. Некоторые отметили, что не стоит уделять шутке слишком много внимания и делать её поводом для скандала. Однако начальство отстранило Бикера от работы на время расследования.

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