Держи удар: 10 пикантных фото боксёрши, поцеловавшей соперницу накануне поединка

Польская боксёрша Ева Бродницка заставила говорить о себе всех после того, как на дуэли взглядов накануне поединка за пояс Всемирной боксёрской организации во втором полулёгком весе поцеловала свою соперницу. В ответ от возмущённой противницы спортсменка получила пощёчину, в итоге разнимать девушек пришлось организаторам.

Вот тот самый момент провокации, когда дуэль пошла не по плану. Аргентинка Эдит Соледад Матиссе ударила Еву по лицу из-за поцелуя. И получила сдачи

При этом в поединке, прошедшем в Польше 4 октября, победительницей объявили Еву. Однако спортсменка из Аргентины отказалась признавать поражение

С тех пор дерзкая полячка купается во внимании. Из-за того что Ева на дуэли появилась в одном белье, на неё обратила внимание организация LFC

Боксёршу хотят пригласить на чемпионат, где самые красивые девушки-бойцы сражаются в полуголом виде, пишет The Sun

Впрочем, демонстрировать фигуру в белье Бродницкой не привыкать. Развенчивая стереотипы о "мужеподобных" силачках, она выкладывает пикантные фото

На откровенные снимки можно взглянуть в "Инстаграме", где у Евы 42 тыс. подписчиков

С такой опасной красавицей надо держать ухо востро.

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