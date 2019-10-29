Девушка-врач оказалась в центре внимания, показав, что она прячет под одеждой

Юань Хэронг из Китая — та самая представительница прекрасного пола, мимо которой сложно пройти. За эффектные формы брюнетку даже стали называть девушкой с "лицом ангела и телом дьявола".

Недавно Юань, собиравшаяся замуж, устроила примерку свадебных платьев. Столь трогательным для каждой невесты моментом она решила поделиться с подписчиками в "Инстаграме", которых у неё уже больше 54 тысяч. Однако девушка привлекла внимание не только подписчиков, но и случайных зрителей и СМИ.

Китаянка выложила фото и видео, где она в одном нижнем белье, мило улыбаясь, позирует с платьями перед камерой. И юзеров чрезвычайно удивило сочетание нежного лица с мускулистыми руками и объёмными бёдрами.

Особо впечатлившиеся отмечали, что такими "бёдрами-базуками" можно раздавить человека. А представители геймерской культуры сравнили девушку с персонажем Чунь Ли из серии игр Street Fighter, отмечает Asiaone. По данным гонконгских СМИ, Юань — интернет-знаменитость в Китае. Поклонники описывают её как девушку с "лицом ангела, но телом дьявола".

Юань действительно много времени проводит в зале, что видно по её аккаунту. Раньше китаянка даже участвовала в соревнованиях по бодибилдингу, а некоторые предположили, что она работает тренером по фитнесу. Но эта фитоняшка не так проста, как могло показаться. На самом деле девушка — врач, и её избранником, с которым брюнетка недавно сочеталась браком, тоже стал медик.

Я работаю врачом и подрабатываю моделью на полставки, но не тренером по фитнесу Юань Хэронг

Особенность этой девушки — длинный язык, и это не то, о чём вы подумали: 10 фото