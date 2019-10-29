11 фото новой солистки "Фабрики", красота которой не оставила никому шансов

Вторая "вице-мисс Украина" Мария Гончарук присоединилась к группе "Фабрика". И за плечами у девушки был долгий путь.

29-летняя Мария пополнила коллектив, в котором уже состояли Ира Тонева и Саша Попова. А ранее из него ушла Саша Савельева, впервые ставшая мамой

Певица родом с Украины получила известность после участия в проекте Константина Меладзе "Хочу V "ВИА Гру" в 2013 году

Девушка дошла до финала, но уступила соперницам. Однако руки не опустила, а создала с подругой дуэт DINAMA, пишет "Мир знаменитостей"

За спиной у Марии были музыкальная школа по классу фортепиано, изучение академического вокала в колледже и диплом Киевского института искусств

Успела она попробовать свои силы и на модельном поприще, приняв участие в Ukrainian Fashion Week

А также в двух конкурсах красоты: "Блонд Украины" и "Мисс Украина". В каждом из которых стала второй вице-мисс

А 2019-й вышел довольно насыщенным и в плане личной жизни. В июле Мария вышла замуж за актёра и ведущего Дмитрия Хрусталёва

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