Возлюбленная Стэтхема снялась в нижнем белье, и у фанатов перехватило дыхание

Британская супермодель и "экс-ангел" Victoria's Secret — Роузи Хантингтон-Уайтли снялась для новой рекламной кампании бренда Marks & Spencer. Блондинка позировала в белом кружевном комплекте, который выгодно подчёркивал эффектную грудь. Дополняли образ стройной красавцы-чулки с подвязками.
Девушка распустила волосы и продемонстрировала соблазнительные изгибы тела. Откровенные снимки не могли остаться без восторженных комментариев. Роузи делали комплименты и звёзды, и обычные фанаты, которые сошлись в одном: модель на фото горяча и прекрасна.
Я забыла, как дышать
evkiv
Кто горячее тебя? Никто
haileybieber
Кто ещё может так выглядеть? Только истинная богиня
becca_sabol
Того же мнения, вероятно, придерживается и Джейсон Стэтхем. Пара состоит в отношениях с 2010 года, а в 2017-м Роузи подарила актёру сына, пишет Daily Mail. В одном из интервью модель рассказывала, что материнство её довольно сильно изменило.
С тех пор как я стала мамой, я чувствую себя гораздо увереннее в себе <...>. Это изменило мою жизнь
Роузи Хантингтон-Уайтли
Майли Сайрус показала селфи из ванной, намеренно не надев нижнее бельё