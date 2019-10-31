Возлюбленная Стэтхема снялась в нижнем белье, и у фанатов перехватило дыхание

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Фото © Instagram/rosiehw

На эту красавицу подписаны сёстры Кардашьян и Рианна, Наоми Кэмпбелл и Кара Делевинь. 32-летняя избранница Джейсона Стэтхема точно знает, как привлечь внимание.

Британская супермодель и "экс-ангел" Victoria's Secret — Роузи Хантингтон-Уайтли снялась для новой рекламной кампании бренда Marks & Spencer. Блондинка позировала в белом кружевном комплекте, который выгодно подчёркивал эффектную грудь. Дополняли образ стройной красавцы-чулки с подвязками.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rosiehw/" target="_blank"><strong>rosiehw</strong></a></p>

Девушка распустила волосы и продемонстрировала соблазнительные изгибы тела. Откровенные снимки не могли остаться без восторженных комментариев. Роузи делали комплименты и звёзды, и обычные фанаты, которые сошлись в одном: модель на фото горяча и прекрасна.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rosiehw/" target="_blank"><strong>rosiehw</strong></a></p>

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<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rosiehw/" target="_blank"><strong>rosiehw</strong></a></p>

Того же мнения, вероятно, придерживается и Джейсон Стэтхем. Пара состоит в отношениях с 2010 года, а в 2017-м Роузи подарила актёру сына, пишет Daily Mail. В одном из интервью модель рассказывала, что материнство её довольно сильно изменило.

С тех пор как я стала мамой, я чувствую себя гораздо увереннее в себе <...>. Это изменило мою жизнь

Роузи Хантингтон-Уайтли

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