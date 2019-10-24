Майли Сайрус показала селфи из ванной, намеренно не надев нижнее бельё

Певица выложила селфи из ванной, где позировала в джинсовых шортах и прозрачной майке на голое тело. Девушка выставила напоказ грудь, которую нельзя продемонстрировать без блюра. При этом сама Сайрус понимала, на что шла, отметив, что "Инстаграм" скоро удалит её фото и она уже получила предупреждение.
Потом артистка, видимо, одумалась и сменила провокационный наряд на относительно приличный. В нём девушка отправилась поиграть на гитаре на лужайке. А поклонники, которые уже привыкли к выходкам эксцентричной любимицы, наградили Сайрус комплиментами, а снимки получили более 4,5 млн лайков. Фанаты по достоинству оценили её естественность и непосредственность.
Люблю тебя любой, но такой — особенно
Jesse.light
Ты просто богиня
Miley.clip
Какая же ты красивая
Vocalsbymiley
Недавно звезда "Ханны Монтаны" вызвала повышенное внимание, объявив о разрыве с актёром Лиамом Хемсвортом, с которым была в отношениях около 10 лет. Пара разбежалась вскоре после свадьбы, и каждый уже снова нашёл свою половинку. Майли сейчас проводит время с австралийским певцом Коди Симпсоном, пишет Daily Mail.
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