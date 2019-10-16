Ратаковски снялась на пляже, надев купальник, способный смутить любого

28-летняя американская модель своей фигурой привлекла толпы поклонников и не устает её демонстрировать с разных ракурсов.

Темноволосая красавица отправилась понежиться на пляже и, конечно, не забыла устроить горячую фотосессию, от которой поклонникам трудно оторвать глаз. Девушка расположилась на песке, позируя в откровенном купальнике: чёрные полоски ткани еле прикрывали грудь. А шею модели увивала массивная золотистая цепь.

При этом инста-звезда продемонстрировала взгляд роковой соблазнительницы и выставленные вперёд чувственные губы. Руку она эффектно завела за голову, на которой красовалась панамка с леопардовым принтом. Девушка решила сделать на ней акцент и подписала пост: "Нравится шляпка".

Мимо такого снимка соскучившиеся подписчики не могли пройти, и красотка принялась собирать лайки. За несколько часов их набежало больше миллиона. А восторженные комментарии стали появляться на разных языках — от грузинского до греческого.

Я влюбился vackjr

У меня аж сердце прихватило fguardato

Шляпка подчёркивает глаза tomowalker9

Эмили Ратаковски — популярная американская актриса и модель. Известность в мире кино к ней пришла после съёмок в фильме "Исчезнувшая" Дэвида Финчера. А в 2014 году девушка стала обладательницей титула "Самая желанная женщина планеты", пишет "24СМИ". У красавицы — более 24 млн подписчиков в "Инстаграме", перед которыми она нередко предстаёт в бикини собственного бренда — Inamorata.

Ратаковски разделась прямо в магазине, заранее надев прозрачное кружевное бельё