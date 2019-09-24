Ратаковски разделась прямо в магазине, заранее надев прозрачное кружевное бельё

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Фото © Instagram/emrata

Эмили — из тех моделей, которые питают тёплые чувства к откровенным фото. И похоже, если всего несколько дней она не выкладывает подобные снимки, фанаты уже начинают беспокоиться.

Девушка снова решила напомнить, за что её так любят, и показала в своём инстаграме фигуру во всей красе. На снимке модель позировала в изящном маленьком комплекте из кружев, обнажив свой знаменитый и завидный плоский живот.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

При этом фоном стали холодильники с напитками, над чем не упустили случая подшутить поклонники. Они с юмором отметили, что Ратаковски так далеко зашла в своей любви к красивому белью, что готова показывать его где угодно. А сама Эмили указала в подписи, что данный комплект — детище её бренда inamorata. И поинтересовалась, хотят ли подписчики видеть подобных изделий больше.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

И фанаты, конечно, не могли отказаться от предложения чаще созерцать свою любимицу в кружевах. Меньше чем за сутки снимок набрал более 1,5 млн лайков и сотни хвалебных комментариев. Однако некоторые представительницы прекрасного пола отметили, что им хотелось бы, чтобы Эмили не забывала и о девушках с большими формами. Ведь среди её моделей — сплошные худышки.

Обалдеть! Конечно, хотим

nicholeciotti

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

Надо ввести в моду хождение по магазинам в таком виде

arthurloiselarzillier

Хотелось бы, чтобы среди ваших моделей были и девушки с размерами побольше <...> Чтобы представлять, как это бельё будет выглядеть на таких, как я

ahitofsarah

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