Деми Роуз похвасталась роскошной жизнью, примерив свой самый тесный купальник

Формы этой девушки далеки от канонической фигуры модели, но это не мешает её успеху. "Британская Ким Кардашьян" снова показала кадр из своей красивой жизни.

У эффектной красавицы — более 10 млн подписчиков в "Инстаграме", которые с нетерпением ждут её постов. И девушка не скупится выкладывать горячие снимки им на радость. На этот раз Деми продемонстрировала довольно дерзкий образ.

Девушка позировала у бассейна, склонив набок голову и расправив грудь. При этом её взгляд прятался за зеркальными очками. А на шее у модели красовалось массивное золотистое украшение "Шанель". Но внимание на себя перетягивает другое.

Роуз не раз пеняли на то, что она выбирает бикини, которые ей малы. Но сейчас девушка превзошла саму себя, выбрав купальник, который едва не лопался на её бюсте. Поэтому среди комплиментов формам брюнетки встречались и не совсем одобрительные комментарии. Подписчики отмечали, что девушке стоит тщательнее следить за тем, что она надевает.

Ещё чуть-чуть — и купальник порвётся kingfishfilmco

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