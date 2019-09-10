Деми Роуз затмила всех на Burning Man, выбрав наряд, обнаживший самое красивое

24-летняя "британская Ким Кардашьян" продолжает делиться своими эффектными нарядами с фестиваля Burning Man, проходящего в Неваде, США.

Девушка успела сменить не один образ в течение восьмидневного фестиваля, пишет Inquisitr. На этот раз модель, видимо, решила продемонстрировать костюм любви. Роуз поделилась в "Инстаграме" снимками, на которых предстала в маленьком необычном бикини.

Грудь Деми оказалась прикрыта лишь красными блестящими сердечками, державшимися на верёвочках с бахромой. Низ купальника тоже не оставлял места для фантазии. Образ модель дополнила ковбойскими сапогами и объёмной шалью, захватив с собой придающий изюминку веер. В качестве причёски Роуз выбрала излюбленные ею французские косички с двух сторон.

Похоже, поклонников она ещё не успела утомить. Фанаты осыпали свою любимицу комплиментами, оценив горячий костюм, и назвали богиней. И неудивительно, ведь с помощью своей внешности ей удалось привлечь уже десять миллионов подписчиков.

Самая красивая женщина g8khan.muteki

Просто отправила в нокаут brianwilson8536

От вас захватывает дух. Богиня! timwade27

Деми Роуз устроила съёмки на яхте, но сильно ошиблась с размером бикини