Пассажирка так увлекалась бойфрендом, что в авиакомпании не смогли это вытерпеть

По словам 33-летней Сары Натан из Мельбурна, Австралия, она осталась в полном недоумении и не считает предосудительными свой вид и поведение.

Сара пожаловалась в "Твиттере", что её пристыдили работники авиакомпании Jetstar, когда она ожидала посадки в аэропорту Сиднея. Девушка в коротком топе и спортивных штанах сидела на коленях у своего парня, с которым у неё были отношения на расстоянии. На этот раз она расставалась с возлюбленным до Рождества. Но некоторым это прощание показалось за рамками приличий.

К Саре подошла сотрудница в форме и попросила её слезть с колен бойфренда, потому что это неприлично. Тем более вокруг сидят дети, которые могут всё это увидеть. Также она добавила, что девушку могут снять с рейса из-за её откровенного наряда, пишет News.com.

Сотрудница Jetstar в форме подошла ко мне и велела "сесть на отдельное место, потому что дети смотрят" Сара Натан

По словам Натан, она была "потрясена, унижена и разъярена". Когда Сара вернулась домой, то, не переодеваясь, сделала селфи и отправила в службу поддержки. На что ей пришёл весьма странный ответ: "Проверили ваше фото. Вы очень красивая девушка, вашему парню повезло". Однако после сотрудники службы отметили, что тоже не считают поведение пассажирки допустимым.

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