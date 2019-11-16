Модель пожаловалась, что ей не везёт в любви, потому что она красивая и успешная

Красавица Аманда Николь Мартин из Лас-Вегаса, США, в очередной раз доказала, что счастье не купишь.

У Аманды есть всё, чему многие девушки могут только позавидовать: эффектная внешность, достаток и более миллиона подписчиков в "Инстаграме". Однако американка, которую называют копией Скарлетт Йоханссон, пожаловалась, что ей не везёт в любви. И винит во всём свою успешность и сексуальность. По словам девушки, раньше ей везло намного больше.

Моя личная жизнь — это всегда катастрофа. <...> Я довольно одинока и в сексуальном плане лишена намного большего, чем когда была обычной девчонкой Аманда Николь Мартин

К успеху модель привели её откровенные снимки, которыми она делится в соцсетях, и работа танцовщицей. Рыжеволосая инста-дива с эффектными формами просто любит красоту женского тела и не боится чужого мнения. Однако часть парней считает, что, раз она богата и сексуальна, это значит — содержанка. А те, кто питает к Аманде искренние чувства, испытывают страх перед столь шикарной женщиной.

Меня часто осуждают в "Инстаграме". Я успешна, сексуальна и часто путешествую, и многие парни думают, что я эскортница, но это не так. А те, кто по-настоящему в меня влюбляется, боятся встречаться со мной Аманда Николь Мартин

Девушка даже решилась завести анкету на сайте знакомств, пишет Daily Star. Но никто не может поверить в подлинность её профиля, ведь она слишком хороша, чтобы искать любовь таким образом. Но у Аманды, которая учится в университете на юриста, вполне серьёзные намерения. Она хочет найти возлюбленного, о котором обещает очень хорошо заботиться.

В общей сложности я получаю $700 тыс. в год (около 45 млн руб. — Прим. ред.). И в отношениях я очень заботлива и делаю всё возможное. Даже купила своему последнему парню BMW Аманда Николь Мартин

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