В политику "через постель": 10 фото замминистра Украины, попавшей в секс-скандал

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Фото © Facebook / Aleksandra Klitina

Александра Клитина обладает внешностью, которой позавидует любая модель. Но голубоглазая длинноногая блондинка решила связать свою жизнь с политикой.

36-летняя Александра — заместитель министра транспорта и инфраструктуры Украины. Её назначили на пост 18 ноября

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3092824910747069&set=pb.100000587723245.-2207520000.0.&type=3&theater" target="_blank">Aleksandra Klitina</a></p>

А накануне появилась информация, что эту должность она якобы получила через постель

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3092824910747069&set=pb.100000587723245.-2207520000.0.&type=3&theater" target="_blank">Aleksandra Klitina</a></p>

Слухи возникли из-за аудиозаписи, опубликованной депутатом от партии "Слуга народа" Антоном Поляковым, где обсуждают девушку

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3092824910747069&set=pb.100000587723245.-2207520000.0.&type=3&theater" target="_blank">Aleksandra Klitina</a></p>

Однако Александра, мама и жена, написала на странице в "Фейсбуке", что любит свою семью, а выводы СМИ основаны на сплетнях

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3092824910747069&set=pb.100000587723245.-2207520000.0.&type=3&theater" target="_blank">Aleksandra Klitina</a></p>

При этом ранее политик отмечала, что люди порой довольно неоднозначно реагируют на её внешность и она хочет разрушить стереотипы о красивых девушках

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3092824910747069&set=pb.100000587723245.-2207520000.0.&type=3&theater" target="_blank">Aleksandra Klitina</a></p>

Всю жизнь и каждый день фактически я страдаю от сексистских комментариев или упрёков в свой адрес. Считаю своей миссией продемонстрировать, что эффектная и красивая женщина может быть умной и эффективной

Александра Клитина

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