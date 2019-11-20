В политику "через постель": 10 фото замминистра Украины, попавшей в секс-скандал

Александра Клитина обладает внешностью, которой позавидует любая модель. Но голубоглазая длинноногая блондинка решила связать свою жизнь с политикой.

36-летняя Александра — заместитель министра транспорта и инфраструктуры Украины. Её назначили на пост 18 ноября

А накануне появилась информация, что эту должность она якобы получила через постель

Слухи возникли из-за аудиозаписи, опубликованной депутатом от партии "Слуга народа" Антоном Поляковым, где обсуждают девушку

Однако Александра, мама и жена, написала на странице в "Фейсбуке", что любит свою семью, а выводы СМИ основаны на сплетнях

При этом ранее политик отмечала, что люди порой довольно неоднозначно реагируют на её внешность и она хочет разрушить стереотипы о красивых девушках

Всю жизнь и каждый день фактически я страдаю от сексистских комментариев или упрёков в свой адрес. Считаю своей миссией продемонстрировать, что эффектная и красивая женщина может быть умной и эффективной Александра Клитина

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