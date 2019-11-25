Отцу пожаловались, что дочь постит откровенные фото в соцсетях, и вот его ответ

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Фото © Twitter/taaarrrraa

Дети порой совершают такие поступки, за которые родителям приходится краснеть. Но если ребёнок уже взрослый и ситуацию не исправить, можно подойти к ней с юмором.

19-летняя Тара Рейли поделилась на своей страничке в "Инстаграме" пикантным селфи, на котором позировала топлес перед зеркалом в ванной. Девушка подписала, что в последнее время чувствует себя довольно уверенно. Но вышло так, что откровенный снимок попал на глаза одному из родственников, который сообщил о нём отцу Тары. Однако папа не стал ругаться на непутёвую дочь, а просто повторил её фото.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/taaarrrraa/status/1197200145269444608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1197200145269444608&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fru%2Ftsikavinki%2Fotec-natknulsya-na-otkrovennoe-foto-dochki-v-seti-i-potrollil-ee-1447566.html" target="_blank">taaarrrraa</a></p>

Мужчина тоже разделся, взялся за грудь рукой и с забавной улыбкой смотрел в экран телефона. При этом отец оставил на снимке шутливую надпись. А Таре так понравилась реакция отца, что она выложила оригинал и "косплей" у себя в твиттере, пишет Daily Dot.

И кто её только этому научил

Папа Тары

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/t_raaww_2/" target="_blank">t_raaww_2</a></p>

Пользователям тоже очень приглянулось решение отца девушки. Они назвали его прекрасным родителем и оценили уровень поддержки, которую он оказал дочке. В итоге твит за пару дней набрал около 270 тыс. лайков и 47 тыс. репостов, а папа-шутник приобрёл толпы поклонников.

Твой папа лучший

Ninegaless

Ваш папа удивительный человек, он так забавно поддерживает вас. Это самое лучшее, что я видела за целый месяц!

Chellybean23

Отличная реакция. Он прекрасный родитель. Скажи ему, что он удивительный и смешной

yevleelevi

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