Отцу пожаловались, что дочь постит откровенные фото в соцсетях, и вот его ответ

Дети порой совершают такие поступки, за которые родителям приходится краснеть. Но если ребёнок уже взрослый и ситуацию не исправить, можно подойти к ней с юмором.

19-летняя Тара Рейли поделилась на своей страничке в "Инстаграме" пикантным селфи, на котором позировала топлес перед зеркалом в ванной. Девушка подписала, что в последнее время чувствует себя довольно уверенно. Но вышло так, что откровенный снимок попал на глаза одному из родственников, который сообщил о нём отцу Тары. Однако папа не стал ругаться на непутёвую дочь, а просто повторил её фото.

Мужчина тоже разделся, взялся за грудь рукой и с забавной улыбкой смотрел в экран телефона. При этом отец оставил на снимке шутливую надпись. А Таре так понравилась реакция отца, что она выложила оригинал и "косплей" у себя в твиттере, пишет Daily Dot.

И кто её только этому научил Папа Тары

Пользователям тоже очень приглянулось решение отца девушки. Они назвали его прекрасным родителем и оценили уровень поддержки, которую он оказал дочке. В итоге твит за пару дней набрал около 270 тыс. лайков и 47 тыс. репостов, а папа-шутник приобрёл толпы поклонников.

Твой папа лучший Ninegaless

Ваш папа удивительный человек, он так забавно поддерживает вас. Это самое лучшее, что я видела за целый месяц! Chellybean23

Отличная реакция. Он прекрасный родитель. Скажи ему, что он удивительный и смешной yevleelevi

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