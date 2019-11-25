Отцу пожаловались, что дочь постит откровенные фото в соцсетях, и вот его ответ

19-летняя Тара Рейли поделилась на своей страничке в "Инстаграме" пикантным селфи, на котором позировала топлес перед зеркалом в ванной. Девушка подписала, что в последнее время чувствует себя довольно уверенно. Но вышло так, что откровенный снимок попал на глаза одному из родственников, который сообщил о нём отцу Тары. Однако папа не стал ругаться на непутёвую дочь, а просто повторил её фото.
Мужчина тоже разделся, взялся за грудь рукой и с забавной улыбкой смотрел в экран телефона. При этом отец оставил на снимке шутливую надпись. А Таре так понравилась реакция отца, что она выложила оригинал и "косплей" у себя в твиттере, пишет Daily Dot.
И кто её только этому научил
Папа Тары
Пользователям тоже очень приглянулось решение отца девушки. Они назвали его прекрасным родителем и оценили уровень поддержки, которую он оказал дочке. В итоге твит за пару дней набрал около 270 тыс. лайков и 47 тыс. репостов, а папа-шутник приобрёл толпы поклонников.
Твой папа лучший
Ninegaless
Ваш папа удивительный человек, он так забавно поддерживает вас. Это самое лучшее, что я видела за целый месяц!
Chellybean23
Отличная реакция. Он прекрасный родитель. Скажи ему, что он удивительный и смешной
yevleelevi
Модель показала знойное фото в бикини, но фанатов взволновал только её диван