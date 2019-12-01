Эпатаж — дело тонкое: 10 фото блогерши из Сибири, которая шокирует своей худобой

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Фото © Instagram/katuaandreeva

Эта сибирячка удивляет, шокирует и приковывает взгляд, но некоторые подписчики всерьёз обеспокоены её здоровьем.

Недавно блогерша родом из Новосибирска Екатерина Андреева отметила 21-летие, но она скорее похожа на подростка

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/katuaandreeva/" target="_blank"><strong>katuaandreeva</strong></a></p>

Девушка выкладывает в "Инстаграме" пугающие фото, на которых выглядит неестественно худой, пишет "Новосибирск онлайн"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/katuaandreeva/" target="_blank"><strong>katuaandreeva</strong></a></p>

Ноги-соломинки, руки-ниточки и осиная талия вызывают не только зависть у подписчиков, но и откровенную тревогу

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/katuaandreeva/" target="_blank"><strong>katuaandreeva</strong></a></p>

Катю заподозрили в анорексии и даже указали, что она весит 30 кг. Однако модель поспешила сообщить в комментариях, что никогда столько не весила

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/katuaandreeva/" target="_blank"><strong>katuaandreeva</strong></a></p>

Девушка отметила, что её рост 178. Истинный вес не раскрыла, но худеть дальше, по её словам, не собирается. Даже немного поправилась

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/katuaandreeva/" target="_blank"><strong>katuaandreeva</strong></a></p>

Впрочем, сибирячке нравится эпатировать публику. И на её странице нередко можно встретить довольно откровенные образы.

Как сейчас выглядит "ванилька", чьи фото растаскивали на аватарки 8 лет назад

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