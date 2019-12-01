Эта сибирячка удивляет, шокирует и приковывает взгляд, но некоторые подписчики всерьёз обеспокоены её здоровьем.

Недавно блогерша родом из Новосибирска Екатерина Андреева отметила 21-летие, но она скорее похожа на подростка

Девушка выкладывает в "Инстаграме" пугающие фото, на которых выглядит неестественно худой, пишет "Новосибирск онлайн"

Ноги-соломинки, руки-ниточки и осиная талия вызывают не только зависть у подписчиков, но и откровенную тревогу

Катю заподозрили в анорексии и даже указали, что она весит 30 кг. Однако модель поспешила сообщить в комментариях, что никогда столько не весила

Девушка отметила, что её рост 178. Истинный вес не раскрыла, но худеть дальше, по её словам, не собирается. Даже немного поправилась

Впрочем, сибирячке нравится эпатировать публику. И на её странице нередко можно встретить довольно откровенные образы.

Как сейчас выглядит "ванилька", чьи фото растаскивали на аватарки 8 лет назад